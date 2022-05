fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Szachtara Donieck

Szachtar Donieck z wiadomych względów nie będzie mógł rozgrywać meczów Ligi Mistrzów w roli gospodarza na Ukrainie. Dyrektor sportowy Górników Darijo Srna w rozmowie z WP SportoweFakty zadeklarował, że Szachtar chce rozgrywać spotkania w elitarnych rozgrywkach w Polsce.

Szachtar Donieck ma konkretne plany związane z występami w Lidze Mistrzów

Dyrektor sportowy ukraińskiego klubu przekonywał w rozmowie z Piotrem Koźmińskim z WP SportoweFakty, że Szachtar może rozgrywać spotkania w ramach Champions League w Polsce

Miejscem rozgrywania meczów Górników mogłaby być Warszawa

Szachtar może rozgrywać mecze Ligi Mistrzów w Polsce

Szachtar Donieck to bez wątpienia jeden z najbardziej utytułowanych klubów piłkarskich na Ukrainie obok Dynama Kijów. Drużyna Mircei Lucescu będzie w kolejnej kampanii reprezentować swój kraj na arenie międzynarodowej w Lidze Mistrzów. Gdzie będą się odbywały mecze Górników? Głos w tej sprawie wyraził przedstawiciel klubu z Doniecka.

– I niewykluczone, że nie był to ostatni mecz naszego klubu w Polsce. Wasz kraj tak pomógł Ukrainie, że mamy plan, aby się wam odwdzięczyć – mówił Darija Srna cytowany przez WP SportoweFakty.

– Powiem wprost: chcemy grać mecze Ligi Mistrzów w Polsce! To byłby rodzaj naszej wdzięczności. Szkoda, że żaden klub z Polski nie gra w Champions League, ale jeśli my moglibyśmy “przynieść” te rozgrywki do Polski, to byłbym zadowolony – kontynuował Chorwat.

– Polska zachowuje się wspaniale. Od pierwszego dnia inwazji. Przecież przyjęliście ponad dwa miliony Ukraińców, to głównie kobiety i dzieci, które bardzo potrzebowały pomocy. To coś bezcennego, co im daliście. Mogę tylko powiedzieć wiele razy “dziękuję” – powiedział Srna.

Mistrzostwa Ukrainy w piłce nożnej zostały odwołane. W momencie zawieszenia rozgrywek w tabeli ligi ukraińskiej liderem z 47 punktami po rozegraniu 18 meczów był Szachtar Donieck. Na drugim miejscu było Dynamo Kijów. Tymczasem na trzeciej pozycji znajdowało się Dnipro.

Czytaj więcej: Piękne sceny podczas sparingu Lechii z Szachtarem Donieck [wideo]