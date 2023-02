PressFocus Na zdjęciu: Benoit Badiashile

Chelsea oficjalnie ogłosiła listę zawodników uprawnionych do gry w Lidze Mistrzów. Jak się okazuje w drużynie Grahama Pottera zabrakło miejsca dla czterech nowych graczy, którzy dołączyli do drużyny The Blues w styczniu.

Potter musiał podjąć decyzję

Wbrew wcześniejszym przewidywaniom na liście zawodników uprawnionych do gry w Lidze Mistrzów przez Chelsea znalazł się Joao Felix, a wraz z nim dwóch innych nowych zawodników: Enzo Fernandez oraz Mychajło Mudryk.

Jednak nie wszyscy nowi piłkarze The Blues będą mogli zaprezentować swoje umiejętności w tych elitarnych rozgrywkach. Na liście zabrakło czterech z nich. To Benoit Badiashile, Andrey Santos, David Datro Fofana i Noni Madueke.

Z listy zniknęli natomiast Pierre-Emerick Aubameyang oraz Jorginho, który odszedł do Arsenalu. Wcześniej Chelsea zgłosiła 24 na 25 możliwych zawodników do gry w Lidze Mistrzów. Usunięcie z niej wcześniej wspomnianej dwójki sprawiło, że Graham Potter mógł na niej umieść trzech piłkarzy. Biorąc pod uwagę liczne zimowe transfery z pewnością miał niemały ból głowy.

– Tylko jedenastu zawodników może grać i tylko pewna liczba może zostać zgłoszona, więc zawsze znajdą się ci, którzy będą zawiedzeni. Chodzi o to, aby być jak najbardziej szczerym, otwartym i pełnym szacunku. Ważne jest stworzenie środowiska, w którym szanuje się fakt, że gracze chcą grać i że chcą rywalizować oraz pomagać zespołowi. Muszą jednak uzbroić się w cierpliwość i być gotowi do gry w odpowiednim momencie – mówił przed meczem z Fulham Graham Potter.

