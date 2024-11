FC Barcelona pokonała na wyjeździe Crvenę zvezdę Belgrad (5:2) w 4. kolejce Ligi Mistrzów. Robert Lewandowski strzelił dwa gole i przebywał na boisku do 78. minuty.

Robert Lewandowski z kolejnymi trafieniami w Lidze Mistrzów

W środowy wieczór FC Barcelona stanęła do rywalizacji w Belgradzie z Crveną zvezdą w czwartej kolejce Ligi Mistrzów. Po porażce w pierwszym meczu z AS Monaco (1:2), Katalończycy pokazali swoją siłę, wygrywając zdecydowanie z Young Boys (5:0) oraz Bayernem Monachium (4:1). Serbski zespół natomiast zanotował trzy porażki, tracąc aż 11 bramek, co stawiało ich w trudnej sytuacji przed starciem z liderem La Liga.

Już w czwartej minucie gospodarze zagrozili Dumie Katalonii, gdy Max Elsnik trafił do siatki, ale słoweński pomocnik znajdował się na spalonym, przez co gol nie został uznany. W 13. minucie Raphinha perfekcyjnie dośrodkował z rzutu wolnego prosto na głowę Inigo Martineza, który skutecznie skierował piłkę do siatki, dając Katalończykom zasłużone prowadzenie.

Barcelona obejmuje prowadzenie w Belgradzie! 🔥 Iñigo Martínez świetnie odnalazł się w polu karnym rywala! 🎯



Barcelona obejmuje prowadzenie w Belgradzie! 🔥 Iñigo Martínez świetnie odnalazł się w polu karnym rywala! 🎯

— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) November 6, 2024

Serbowie doprowadzili do wyrównania w 27. minucie, kiedy Rade Krunić popisał się świetnym podaniem prostopadłym do Silasa, a napastnik w sytuacji sam na sam z Inakim Peną zachował zimną krew.

Poklepała Crvena Zvezda z Barceloną i mamy remis! 🤯



Poklepała Crvena Zvezda z Barceloną i mamy remis! 🤯

— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) November 6, 2024

W 43. minucie Robert Lewandowski znakomicie wykończył akcję, dobijając strzał Raphinhy, który wcześniej trafił w słupek. Barcelona po trudnym początku meczu zdołała tym samym wyjść na prowadzenie przed przerwą.

𝐑𝐎𝐁𝐄𝐑𝐓 𝐋𝐄𝐖𝐀𝐍𝐃𝐎𝐖𝐒𝐊𝐈! ⚽🇵🇱 Polski napastnik był dokładnie w tym miejscu, w którym powinien i ma swojego gola! 🔥 Barcelona prowadzi! 💪



𝐑𝐎𝐁𝐄𝐑𝐓 𝐋𝐄𝐖𝐀𝐍𝐃𝐎𝐖𝐒𝐊𝐈! ⚽🇵🇱 Polski napastnik był dokładnie w tym miejscu, w którym powinien i ma swojego gola! 🔥 Barcelona prowadzi! 💪

— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) November 6, 2024

Po przerwie Blaugrana szybko przypieczętowała przewagę, zdobywając dwie kolejne bramki. Robert Lewandowski skutecznie wykończył akcję z bliskiej odległości, a chwilę później Raphinha podwyższył wynik. Dla polskiego napastnika były to już 98. i 99. gole w historii jego występów w Lidze Mistrzów, przybliżając go tym samym do magicznej granicy 100 bramek. Wynik w Serbii ustalił ustalił Milson. Barcelona dzięki zwycięstwu nad Crveną zajmuje 6. lokatę w fazie ligowej LM. W następnej kolejce zespół Hansiego Flicka podejmie Brest.

𝐃𝐔𝐁𝐋𝐄𝐓 𝐑𝐎𝐁𝐄𝐑𝐓𝐀 𝐋𝐄𝐖𝐀𝐍𝐃𝐎𝐖𝐒𝐊𝐈𝐄𝐆𝐎! ⚽⚽ Tak właśnie Polak strzelił swojego gola numer 9️⃣9️⃣ w Lidze Mistrzów UEFA! 🤯



𝐃𝐔𝐁𝐋𝐄𝐓 𝐑𝐎𝐁𝐄𝐑𝐓𝐀 𝐋𝐄𝐖𝐀𝐍𝐃𝐎𝐖𝐒𝐊𝐈𝐄𝐆𝐎! ⚽⚽ Tak właśnie Polak strzelił swojego gola numer 9️⃣9️⃣ w Lidze Mistrzów UEFA! 🤯

— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) November 6, 2024

Crvena zvezda Belgrad – FC Barcelona 2:5 (1:2)

0:1 Inigo Martinez 13′

1:1 Silas 27′

1:2 Robert Lewandowski 43′

1:3 Robert Lewandowski 53′

1:4 Raphinha 55′

1:5 Fermin Lopez 76′

2:5 Milson 84′