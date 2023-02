PressFocus Na zdjęciu: Sergio Conceicao

Trener FC Porto, Sergio Conceicao, uważa, że czerwona kartka dla Otavio zmieniła losy meczu z Interem Mediolan, ale jednocześnie przekonuje, że napastnik nerazzurrich, Lautaro Martinez, powinien zostać zawieszony na rewanż w Portugalli.

Porto przegrało 0:1 w meczu z Interem

Trener gości nie załamuje rąk przed rewanżem

Conceicao był rozczarowany brakiem żółtej kartki dla Martineza

Conceicao rozczarowany decyzją arbitra

Mecz Interu Mediolan z FC Porto był bardzo wyrównany, a przez większość spotkania błyszczeli bramkarze obu ekip, którzy świetnymi interwencjami utrzymywali wynik remisowy. Wszystko odmieniła czerwona kartka dla Otavio. Nerazzurri wykorzystali przewagę w końcówce i za sprawą trafienia Romelu Lukaku zapewnili sobie skromną zaliczkę przed rewanżem.

– Myślę, że wynik jest sprawiedliwy, ostatnie 10 minut było dla nas bardzo trudne – powiedział Conceicao na konferencji prasowej.

– Otavio został wyrzucony z boiska i ta decyzja jest zrozumiała, ale są też gracze Interu, którzy również zasługiwali na ukaranie żółtą kartką. Uważam, że Lautaro Martinez powinien dostać kartkę za sfaulowanie Pepe, a gdyby tak się stało, zostałby zawieszony na rewanż. Tak zdecydował sędzia, nie powiem, czy to słuszne, czy nie, pozostawiam to do oceny – mówił szkoleniowiec Porto.

– To dopiero pierwszy mecz, który był bardzo wyrównany, a oba zespoły miały swoje szanse. W drugiej połowie powinniśmy być bardziej agresywni i za łatwo pozbywaliśmy się piłki. Czerwona kartka była decydująca. Wiedziałem, że Inzaghi będzie chciał wykorzystać szansę. Sprawa awansu pozostaje jednak otwarta – podsumował Conceicao.

Rewanż odbędzie się 14 marca.

