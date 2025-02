Atalanta Bergamo i Club Brugge rywalizowali ze sobą we wtorkowym rewanżu Ligi Mistrzów. Spotkanie na Gewiss Stadium zakończyło się ogromną niespodzianką na korzyść Belgów, którzy w 1/8 finału zmierzą się z Lille lub Aston Villą.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Club Brugge

Club Brugge w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Oto ich potencjalni rywale

W jednym z wtorkowym rewanżowym spotkaniu fazy play-off rozgrywek Ligi Mistrzów obejrzeliśmy starcie, w którym Atalanta Bergamo przed własną publicznością podejmowała Club Brugge. Podopieczni Gian Piero Gasperiniego od pierwszych minut musieli brać się za odrabianie strat. Pierwszy mecz bowiem zakończył się triumfem belgijskiego zespołu rezultatem 2:1.

Pierwsza odsłona rywalizacja na Gewiss Stadium była prawdziwym szokiem dla miejscowych kibiców. Club Brugge bowiem schodził na przerwę, prowadząc aż 3:0. Do siatki trafiali Chemsdine Talbi, autor dwóch goli, a także Ferran Jutgla. Po przerwie gospodarze zabrali się do roboty i już w 46. minucie na listę strzelców wpisał się Ademola Lookman. Finalnie było to jedyne trafienie Atalanty Bergamo tego dnia. Mecz zakończył się triumfem Belgów rezultatem 3:1, a w dwumeczu aż 5:2.

Club Brugge tym samym zameldował się w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Na tym etapie rozgrywek belgijski zespół zmierzy się z OSC Lille lub Aston Villą. Losowanie odbędzie się w piątek, 21 lutego, o godzinie 12:00. Pierwsze spotkanie odbędzie się 4 bądź 5 marca. Rewanż z kolei 11 lub 12 marca.