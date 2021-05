Na taki finał Ligi Mistrzów właśnie czekaliśmy. Rywalizacja Manchesteru City z Chelsea od pierwszych minut trzymała nas w napięciu. Obie ekipy lepiej czuły się w ofensywie, ale pierwsi piłkę w siatce umieścili piłkarze The Blues. Do przerwy zobaczyliśmy otwarte widowisko. Natomiast w drugiej połowie Obywatele ruszyli odrabiać straty. Ostatecznie w tym starciu nie padło więcej goli i puchar wpadł w ręce piłkarzy Thomasa Tuchela 1:0 (1:0).

Atrakcyjny futbol w pierwszej połowie

Ostatnie finały Ligi Mistrzów nie do końca spełniały oczekiwania kibiców. Tym razem zobaczyliśmy zupełnie, co innego. Po ośmiu minutach Manchester City był blisko objęcia prowadzenia. Wówczas Ederson spod własnej bramki wysłał piłkę wprost pod nogi Sterlinga. Reprezentant Anglii w walce bark w bark z obrońcą Chelsea, utrzymał się na nogach, jednak miał zbyt mało wolnego miejsca, aby oddać precyzyjny strzał w światło bramki.

Trzeba przyznać, że na początku pojedynku odczuwalna była waga tego spotkania. Futbolówka nie raz odskakiwała zawodnikom, z kolei w obronie często pojawiały się luki. Dopiero po kwadransie zobaczyliśmy to, do czego przyzwyczaiły nas drużyny z Premier League. Nieoczekiwanie, gdy mecz nabierał rumieńców, kontuzji doznał Thiago Silva, którego w konsekwencji zastąpił Christensen.

Odpowiednia dynamika konstruowanych akcji oraz pewna gra liderów obu drużyn, sprawiała, że bramkarze musieli mieć się na baczności. Najpierw aktywniejsi pod polem karnym rywala byli podopieczni Pepa Guardioli. Pomimo wielu świetnych okazji, brakowało im ostatniego kontaktu, który skierowałby piłkę do siatki.

Co ciekawe, The Blues wrzucili szósty bieg na parę chwil przed przerwą. Drużyna Thomasa Tuchela przetrwała gorszy moment, aż w końcu zmusiła Obywateli do kapitulacji. Była 42. minuta, kiedy Mason Mount kątem oka ujrzał złe ustawienie defensywy Manchesteru City i znakomitym zagraniem uruchomił wolny korytarz dla Kaia Havertza. Niemiec odebrał futbolówkę, będąc zupełnie nie kryty. Od razu ruszył w stronę Edersona i prostym zwodem ominął Brazylijczyka, a zaraz potem dopełnił formalności z kilku metrów, strzelając już do pustej bramki.

Manchester City dzielnie walczył o remis

Odkąd rozpoczęła się druga połowa, obie drużyny kompletnie zmieniły swoją taktykę. Chelsea wolała skupić większość sił w defensywie. Natomiast Manchester City ruszył do ataku. W 55. minucie doszło do groźnie wyglądającego zderzenia De Bruyne z Rudigerem. Belg długo nie podnosił się z murawy. Ujęcia z górnej kamery ukazały, że twarz pomocnika mocno ucierpiała, co było widać też po łzach 29-latka, który w asyście lekarzy musiał opuścić murawę

Strata kluczowego zawodnika nie zmieniła zachowania Obywateli. Manchester City nadal dążył do strzelenia gola na wagę remisu. Po godzinie gry na tablicy wyników mogło być 1:1, ale w ostatniej chwili Azpilicueta przejął sprytne podanie Mahreza.

W 77. minucie Pulisic miał okazję podwyższyć prowadzenie, lecz minimalnie chybił. Do ostatnich minut zespół Guardioli robił, co tylko mógł, żeby doprowadzić chociaż do dogrywki.

Zawodnicy Chelsea twardo stąpali po ziemi i nie zamierzali tak łatwo oddać zwycięstwa. Ostatecznie triumfatorem Ligi Mistrzów 2020/21 została ekipa The Blues, a Thomas Tuchel dołączył do innych niemieckich trenerów, którzy wygrali te prestiżowe rozgrywki klubowe. Należy również dodać, że jest to dopiero druga wygrana londyńskiej ekipy w Champions League.