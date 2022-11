PressFocus Na zdjęciu: Raheem Sterling

Czwarte zwycięstwo w fazie grupowej Ligi Mistrzów odniosła w środowy wieczór Chelsea. Drużyna Grahama Pottera przed własną publicznością pokonała 2:1 Dinamo Zagrzeb.

Chelsea zrewanżowała się Dinamu Zagrzeb za porażkę 0:1 w pierwszym spotkaniu obu zespołów

Dla The Blues to czwarta z rzędu wygrana w fazie grupowej Ligi Mistrzów

Dinamo rywalizację w Lidze Mistrzów zakończyło na ostatnim miejscu w tabeli grupy E

Skuteczna odpowiedź The Blues

Chelsea do środowego spotkania przystępowała w komfortowej sytuacji, bowiem już wcześniej zapewniła sobie pierwsze miejsce w grupie. Miała jednak jeden cel – zrewanżować się rywalom za porażkę w pierwszym meczu. Z kolei Dinamo przed pierwszym gwizdkiem miało szanse na zakończenie rywalizacji na trzecim miejscu i kontynuowanie przygody z europejskimi pucharami w Lidze Europy. Potrzebowało jednak do tego wygranej na Stamford Bridge i porażki Milanu z Salzburgiem.

Spotkanie w Londynie rozpoczęło się świetnie dla gości z Zagrzebia, którzy w 7. minucie objęli prowadzenie. Do zgranej piłki po dośrodkowaniu z prawej strony boiska dopadł Bruno Petković i z bliska nie dał szans Mendy’emu. Odpowiedź Chelsea nastąpiła w 18. minucie. Po podaniu Pierre’a-Emericka Aubemayanga piłkę w polu karnym otrzymał Raheem Sterling, zwiódł obrońcę i pewnym strzałem przy słupku trafił do bramki.

W kolejnych minutach Chelsea nadal atakowała, a w 30. minucie wyszła na prowadzenie. Wówczas w roli głównej wystąpił Denis Zakaria, do którego piłka trafiła na dwunastym metrze w polu karnym. Pomocnik gospodarzy pewnym uderzeniem umieścił futbolówkę w siatce.

W drugiej połowie inicjatywa nadal należała do Chelsea, która spokojnie kontrolowała wydarzenia na boisku i szukała okazji do zadania rywalom kolejnego ciosu. Ostatecznie jednak wynik 2:1 utrzymał się do ostatniego gwizdka sędziego.

Zobacz także: tabele fazy grupowej Ligi Mistrzów