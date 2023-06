Imago Na zdjęciu: Michael Ballack

W sobotę Manchester City i Inter Mediolan powalczą o najważniejsze trofeum w piłce klubowej

Miachael Ballack w rozmowie z mediami porównał potencjał obu drużyn

Były reprezentant Niemiec wskazał, kto może odegrać najważniejszą rolę w spotkaniu

Kevin de Bruyne doceniony przez Ballacka

Manchester City, czy Inter Mediolan, kto wygra w finale Ligi Mistrzów? Zdaniem bukmacherów, Obywatele nie powinni mieć problemów z pokonaniem Nerazzurrich. Historia pokazała jednak, że skazywany na porażkę zespół niejednokrotnie potrafił sprawić niespodziankę w finale Ligi Mistrzów.

Michael Ballack w rozmowie z portalem Kelbet ocenił szanse obu drużyn. Były reprezentant Niemiec wskazał również, kto może okazać się kluczowy w finale.

– Na logikę, faworytem jest Manchester City. W tym momencie ta drużyna prezentuje niesamowity futbol. Wielu piłkarzy jest w bardzo wysokiej formie. Inter ma jednak silnych mentalnie zawodników. Na początku sezonu ten zespół nie był w gronie faworytów do gry w finale. Widziałem ich w meczu przeciwko Bayernowi Monachium i nie byli gotowi. Teraz już są. Nie przewidywałem wcześniej, że zagrają w finale – stwierdził Ballack.

– Uważam, że Kevin de Bruyne jest zawodnikiem robiącym największą różnicę. Również John Stones znakomicie rozumie teraz swoją rolę. Od ustawienia w czwórce obrońców rusza z piłką w głąb pola. Potem ma ją za zadanie przetransportować do rozgrywającego. Jeśli chodzi o Inter, najważniejszy zawodnikiem jest Lautaro Martinez. On jest teraz nie do zatrzymania. Kiedy tylko ma okazję, strzela – dodał.

Finał Ligi Mistrzów zostanie rozegrany w sobotę w Stambule. Pierwszy gwizdek w meczu Manchesteru City z Interem Mediolan wybrzmi o godzinie 21:00.

