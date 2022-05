PressFocus Na zdjęciu: Thiago Alcantara

Jose Enrique, który w trakcie swojej kariery spędził pięć lat w Liverpoolu uważa, że The Reds dysponują lepszym zespołem od Realu Madryt. Obie drużyny zmierzą się ze sobą w sobotnim finale Ligi Mistrzów, który odbędzie się na Stade de France pod Paryżem.

Finałowe spotkanie Ligi Mistrzów pomiędzy Liverpoolem i Realem Madryt rozegrane zostanie w sobotę (28 maja) o godzinie 21:00

Jose Enrique przed spotkaniem zwraca uwagę na najgroźniejszą broń Królewskich

Hiszpan przyznaje także, że Jurgen Klopp stoi przed trudnym zadaniem, jakim jest zastąpienie w składzie Thiago Alcantary

Znaleźć sposób na kontrataki Realu

36-letni Hiszpan, który reprezentował barwy Liverpoolu w latach 2011-2016, w wywiadzie udzielonym serwisowi bettingexpert.com stwierdził, że największym zmartwieniem jego byłem drużyny przed sobotnim finałem powinny być kontrataki rywali. Znalezienie sposobu na ich ograniczenie powinno być jednym z głównych zadań podopiecznych Juergena Kloppa.

– Real Madryt ma oczywiście świetną drużynę. Dlatego wygrali La Ligę i dlatego są w finale Ligi Mistrzów. Liverpool musi uważać, ale uważam, że Liverpool nie zmieni sposobu gry. Moim zdaniem nie powinien. Nigdy nie zrobili tego przeciwko nikomu – powiedział Jose Enrique. – Muszą pójść na całość. Naprawdę wierzę, że Liverpool wygra. Moim zdaniem ma lepszy zespół niż Real Madryt.

Zdaniem byłego piłkarza Liverpoolu największym zagrożeniem dla The Reds ze strony Realu Madryt mogą być kontrataki. – Sposób, w jaki Ancelotti ustawił swój zespół, jest wręcz szkodliwy dla sposobu gry Liverpoolu Trent Alexander-Arnold jest bardzo ofensywny, więc zwykle jest tam dużo miejsca, a Vinicius Junior jest naprawdę szybki – kontynuował.

– Czasami ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, jak dobry jest Vinicius Junior w kontrataku. Nie zawsze wynika to z błędu prawego czy środkowego obrońcy, który go kryje, ponieważ czasami przy drugiej piłce drużyna nie jest na to gotowa i rywale mają łatwą możliwość zagrania piłki do skrzydłowych – dodał Jose Enrique.

– Liverpool będzie musiał być ostrożny w tej kwestii. Kiedy stracą piłką, muszą się postarać odzyskać ją jak najszybciej i nie dać możliwości Realowi przekazania piłki Viniciusowi lub Benzemie na wolną przestrzeń, bo właśnie tam są niebezpieczni – powiedział Hiszpan.

Absencja Thiago Alcantary

Jose Enrique przyznaje także, że brak Thiago Alcantary jest ogromnym osłabieniem dla Liverpoolu. – Uważam, że tego, co Thiago wnosi do drużyny, nie wniesie do niej nikt inny. Taka jest rzeczywistość. Nikt inny nie jest tak niesamowitym numerem 8. To wielka strata, to ogromny cios dla jednego z ich kluczowych zawodników.

– Real Madryt będzie starał się grać piłkę nastawioną na kontrataki, ponieważ w taki sposób grali przez cały sezon. Thiago jest typem zawodnika, który może to przełamać. Będzie to oczywiście ogromne osłabienie. To tak, jakbyś zabrał Modricia z Realu Madryt. Musimy jednak także pamiętać, że Liverpool wygrał Ligę Mistrzów bez Thiago. Mogą to zrobić, ale to prawda, że jego brak i Fabinho to ogromna strata. Fabinho także jest kluczowy dla tej drużyny – dodał.

