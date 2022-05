PressFocus Na zdjęciu: Michael Owen

Liverpool zagra z Realem Madryt w sobotnim finale Ligi Mistrzów, a Michael Owen nie ma wątpliwości, kto po końcowym gwizdku sędziego będzie cieszył się ze zdobycia trofeum.

Michael Owen w trakcie swojej kariery miał okazję reprezentować barwy zarówno Liverpoolu i Realu Madryt

Obie drużyny w sobotę zagrają w finale Ligi Mistrzów

Były napastnik zdecydowanie stawia w tym meczu na drużynę prowadzoną przez Juergena Kloppa

Owen nie daje szans Realowi

Anglik w przeszłości miał okazję występować w barwach obu klubów, choć z żadnym z nich nie udało mu się wygrać Ligi Mistrzów. Teraz z niecierpliwością czeka na sobotni finał, który odbędzie się na Stade de France.

Zdaniem Owen to Liverpool, który w tym sezonie zdobył już dwa krajowe puchary i do ostatniej kolejki walczył z Manchesterem City o mistrzostwo Anglii, jest zdecydowanym faworytem finałowego meczu. Były reprezentant Anglii przewiduje nawet łatwe zwycięstwo The Reds.

– Uważam, że Liverpool jest lepszy od Realu i jest w stanie roznieść. Przewiduję wynik 3:1 lub 3:0. Myślę, że mogą ich pokonać w dość przekonujący sposób, ponieważ są w tej chwili wyjątkową drużyną i są za mocni dla Realu – powiedział Owen.

– Real osiągnął fenomenalny wynik awansując do finału. Jestem także pewien, że wierzą w zdobycie tytułu, skoro przebrnęli przez fazę grupową, a później w niesamowity sposób przeszli Chelsea. Także Manchester City pokonali w niesamowitym stylu – kontynuował.

– Uważam jednak, że Liverpool jest bardzo doświadczony i wystarczająco dobry. Nie będą chcieli się wdawać z nimi w przepychanki, ponieważ Real jest najlepszym zespołem, jeżeli chodzi o wygrywanie takich meczów – dodał były zawodnik obu klubów.

Finałowe spotkanie pomiędzy Liverpoolem i Realem Madryt odbędzie się w sobotę (28 maja) o godzinie 21:00.

