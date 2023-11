IMAGO / Bagu Blanco Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Real Madryt zdobył kolejne trzy punkty w Lidze Mistrzów

W meczu 4. kolejki Królewscy pokonali 4:2 Napoli

Niestety mecz kontuzją okupił Piotr Zieliński

Polak został brutalnie sfaulowany przez Antonio Rudigera

Antonio Rudiger brutalnie zaatakował Piotra Zielińskiego. Były sędzia komentuje sytuację

Kibice na Santiago Bernabeu w środowy wieczór nie mogli narzekać na nudę. Real Madryt pokonał SSC Napoli 4:2 i zdobył kolejne trzy punkty w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Królewscy są już pewni awansu do 1/8 finału. Natomiast Napoli musi powalczyć o kwalifikację w ostatni spotkaniu z Bragą.

Niestety w trakcie meczu urazu doznał Piotr Zieliński. Polak zszedł z boiska w 65. minucie i z pewnością przyczynił się do tego brutalny atak Antonio Rudigera. Niemiec wyprostowaną nogą uderzył w biodro polskiego pomocnika. Co ciekawe, nie obejrzał za to nawet żółtej kartki. Były sędzia Rafał Rostkowski na łamach TVP Sport jasno ocenił tę sytuację.

– Niemiec popełnił poważny rażący faul, za który zgodnie z “Przepisami gry” należy się czerwona kartka – ocenił Rostkowski.

Tu sytuacja z uderzeniem Zielińskiego przez Rudigera podczas wybijania piłki. Piotr musiał opuścić boisko po tym zdarzeniu. pic.twitter.com/YyVn1jMPCz — Los Galácticos (@_LGalacticos) November 29, 2023

Co ze zdrowiem Piotra Zielińskiego? Wydaje się, że będzie to tylko stłuczenie. Polak zabrał głos po końcowym gwizdku i nieco uspokoił kibiców.

– Czuję się całkiem dobrze. Dostałem cios. Zobaczymy, jak będę się czuł w czwartek. Na pewno będzie bolało bardziej niż w środę – skomentował pomocnik Napoli.

