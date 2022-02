PressFocus Na zdjęciu: Karim Benzema

Hiszpańska stacja Onda Cero przekazała niepokojące informacje na temat Karima Benzemy. Jego uraz się odnowił, przez co jego występ przeciwko Paris Saint-Germain jest niemalże wykluczony. Nawet, jeśli Francuz zagra, nie będzie gotowy w stu procentach.

Według stacji Onda Cero, Real Madryt będzie musiał poradzić sobie z Paris Saint-Germain bez Karima Benzemy

Francuz opuścił dwa ostatnie mecze i niemal niemożliwe jest, by wyzdrowiał w przeciągu tygodnia

Tym samym napastnik Królewskich dołączy do Neymara w gronie gwiazd zmuszonych do odpuszczenia tego prestiżowego spotkania w Lidze Mistrzów

Benzema nie pomoże Realowi w Paryżu

Dziennikarze stacji Onda Cero nie przekazali pozytywnych informacji fanom Realu Madryt. Karim Benzema ma bowiem nie zdążyć na pierwsze spotkanie z Paris Saint-Germain.

34-letni napastnik doznał kontuzji w meczu z Elche (2:2), w którym opuścił boisko. Początkowo twierdzono, że uraz nie jest poważny. Odnowił się jednak podczas treningu przygotowującego zespół na starcie z Granadą (1:0). Obecnie Francuz nie trenuje z grupą, a wspomniane radio uważa za niemal niemożliwe, by doszedł do pełni zdrowia w tydzień. Oznacza to, że na pewno opuści mecz z Villarrealem w sobotę, a prawdopodobnie zabraknie go i na Stade de France.

Preocupación en el Madrid con Benzema

Se hizo daño el otro día cuando entreno con el grupo y tiene muy difícil jugar contra el Villarreal

Objetivo Paris, aunque nunca será al 100 por 100

Se complica todo con este frenazo de Karim

Nawet, jeśli Carlo Ancelotti zaryzykuje i wystawi go do wyjściowej jedenastki, najlepszy snajper zespołu nie będzie gotowy w stu procentach. Onda Cero uważa wręcz, że będzie daleki od pełnej dyspozycji, przez co zmuszenie go do gry nie tylko nie pomoże zespołowi, ale może pogłębić obecny uraz. Tym samym Francuz dołącza do Neymara w gronie gwiazd, którzy pierwszy mecz szlagieru 1/8 finału Ligi Mistrzów obejrzą z perspektywy trybun.

Logicznym rozwiązaniem dla Ancelottiego byłoby wstawienie w miejsce Benzemy Luki Jovicia. Serb jednak nie przekonuje trenera, który ostatnio na pozycji fałszywej “dziewiątki” próbował nawet Isco, a zagrać może tam też Eden Hazard.

34- latek jest kluczowy dla gry Królewskich w tym sezonie. W 28 meczach zanotował aż 24 bramki i dziewięć asyst.

Czytaj więcej: Wielki pech PSG. Neymar nie zagra z Realem Madryt.

