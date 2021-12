PressFocus Na zdjęciu: Gerard Pique

Pique bez ogródek

Na kolejkę przed zakończeniem rywalizacji w fazie grupowej Ligi Mistrzów FC Barcelona nie może być pewna gry w fazie pucharowej. Duma Katalonii zajmuje obecnie drugie miejsce, ale może zostać wyprzedzona przez tracącą tylko dwa punkty Benfikę. Awans Barcelonie zagwarantuje zwycięstwo w środowy wieczór, ale nie będzie o nie łatwo, bowiem rywalem zespołu Xaviego Hernandeza będzie Bayern Monachium.

Ostatnie dwie konfrontacje obu zespołów zakończyły się wysokimi wygranymi mistrzów Niemiec. W poprzednim sezonie Bayern rozgromił Barcelonę aż 8:2, a w pierwszym spotkaniu w obecnej edycji wygrał na Camp Nou 3:0. Podczas przedmeczowej konferencji prasowej Gerard Pique był pytanie między innymi o to, jaki czynnik wpłynął na to, że Bayern w ostatnich latach był znacznie lepszym zespołem od Barcelony. Jego odpowiedź była bardzo krótka: – To bardzo proste. Powodem jest prowadzenie klubu.

Pique nie chce wracać do przeszłości

Pique nie chce jednak wracać do poprzednich konfrontacji i skupia się tylko na najbliższym meczu. – Gramy o nasze życie. Mamy szansę potwierdzić, że jesteśmy w stanie rywalizować w najlepszych rozgrywkach w Europie. Ostatnie dwa mecze z Bayernem nie potoczyły się tak, jak na to liczyliśmy, ale to już przeszłość – powiedział Pique.

Doświadczony obrońca Dumy Katalonii przyznał również, że widać już pewne pozytywne zmiany w grze zespołu po objęciu go przez Xaviego Hernandeza. – Moglibyśmy godzinami rozmawiać tutaj o sytuacji, w jakiej się znajdujemy, ale musimy się skupić na teraźniejszości i przyszłości. Teraz możemy zauważyć takie rzeczy, jak odzyskiwanie piłki wysoko, pressing po stracie piłki, intensywność, głód. Rzeczy, które są niezbędne do zdobywania trofeów. Z tego przyjdą bramki i forma, ale to nie zmienia się z dnia na dzień – kontynuował obrońca katalońskiego klubu.

