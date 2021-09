Bayern – Dynamo. Nagelsmann ma jeden cel

Bayern Monachium zagra w środę o drugie zwycięstwo w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Bawarczycy przed własną publicznością podejmować będą Dynamo Kijów. Julian Nagelsmann ma pełną wiarę w swój zespół i jego zwycięstwo w zbliżającym się meczu.

W środę (29 września) Bayern Monachium w meczu 2. kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów zagra z Dynamem Kijów

W zespole Bayernu nie wystąpią Corentin Tolisso, Kingsley Coman i Sven Ulreich

Bawarczycy są według bukmacherów zdecydowanym faworytem do zwycięstwa

Bayern murowanym faworytem

Po pierwszej kolejce grupowych zmagań Bayern Monachium prowadzi w tabeli grupy E Ligi Mistrzów. W połowie września Bawarczycy bez większych problemów pokonali na wyjeździe 3:0 Barcelonę. Teraz przyjdzie im się zmierzyć z Dynamem Kijów, który uważany był za outsidera tej grupy. Ukraińcy rywalizację rozpoczęli od bezbramkowego remisu z Benfiką Lizbona.

– W lidze zazwyczaj się zdecydowanym faworytem i to pokazują. To bardzo młody, utalentowany zespół – powiedział Julian Nagelsmann, który również zwrócił uwagę na to, że Dynamo w pierwszym meczu fazy grupowej z Benfiką Lizbona (0:0) oraz spotkaniu o Superpuchar z Szachtarem Donieck (0:3) zagrał znacznie głębiej i miał mniejsze posiadanie piłki od swoich przeciwników. – Wtedy dysponują zwartym środkiem, stoją głęboko, również z napastnikami – dodał.

Nagelsmann ma do swojej drużyny pełne zaufanie i wierzy, że w środowy wieczór trzy punkty trafią na jej konto. – Mam przekonanie do naszej drużyny i w to, że wygramy ten mecz. Chcemy utrzymać się na prowadzeniu w grupie – kontynuował szkoleniowiec bawarskiego zespołu.

W środowym meczu trener mistrzów Niemiec nie będzie mógł skorzystać z usług Corentina Tolisso, Kingsleya Comana i rezerwowego bramkarza Svena Ulreicha. Drugi z nich po drobnej operacji serca wrócił już do części treningów, ale na boisku najwcześniej będzie mógł pojawić się podczas niedzielnego meczu z Eintrachtem Frankfurt.

– Jest promienny, szczęśliwy i zadowolony, że problem z sercem został usunięty. Ale już przed operacją postanowiliśmy, że przed dwa tygodnie będzie tylko trenował – dodał Nagelsmann.

