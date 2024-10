Barcelona zdeklasowała Bayern. Gol Lewandowskiego i show Raphinhi [WIDEO]

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski i Dayot Upamecano

Lewandowski z golem, Raphinha z hat-trickiem, Barcelona rozniosła Bayern

FC Barcelona w środę wieczorem rywalizowała z Bayernem Monachium w ramach 3. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów. Spotkanie na Estadio Olimpico od początku stało na bardzo wysokim poziomie, o czym świadczą aż cztery gole w czterdzieści pięć minut. Po świetnym meczu podopieczni Hansiego Flicka dopisali do swojego dorobku komplet punktów, deklasując rywala aż (4:1).

Worek z bramkami już w 1. minucie gry otworzył Raphinha. Brazylijczyk otrzymał podanie od Fermina Lopeza i wyszedł sam na sam z bramkarzem. Skrzydłowy zabawił się z Manuelem Neuerem i gdy minął golkipera miał przed sobą tylko pustą bramkę.

CO ZA POCZĄTEK FC BARCELONY!!! 😱 Raphinha znakomicie wykorzystał podanie Fermina Lopeza i pokonał Manuela Neuera! 🔥🔝



— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) October 23, 2024

Na odpowiedź Bayernu nie trzeba było czekać. Choć gol w 10. minucie autorstwa Harry’ego Kane został anulowany ze względu na spalonego, to Anglik wpisał się na listę strzelców osiem minut później. Najpierw Olise przeniósł ciężar gry na lewą flankę, a następnie Serge Gnabry popisał się dokładnym dośrodkowaniem w pole karne. Tam skutecznością wykazał się Kane, który wyrównał wynik meczu.

𝐇𝐀𝐑𝐑𝐘 𝐊𝐀𝐍𝐄! 👑🔥 Napastnik Bayernu dopiął swego i doprowadza do remisu w starciu z Barceloną! 👊



— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) October 23, 2024

W 36. minucie na listę strzelców wpisał się Robert Lewandowski. Polak wykorzystał zderzenie Fermina Lopeza i Manuela Neuera i dopadł do piłki jako pierwszy. Finalnie skierował futbolówkę prostym uderzeniem do pustej bramki. Co ciekawe, napastnik nie celebrował gola.

𝐑𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐁𝐄𝐑𝐓 𝐋𝐄𝐖𝐀𝐍𝐃𝐎𝐎𝐎𝐖𝐒𝐊𝐈!!! 🔥🇵🇱 Kolejny gol polskiego napastnika w tym sezonie! 👑 Maszyna się nie zatrzymuje, a Barcelona prowadzi z Bayernem! 👊



— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) October 23, 2024

Drugi cios dla Bayernu tuż przed przerwą wyprowadził Raphinha, który ustalił wynik pierwszej połowy na (3:1). Tym razem Raphinha po otrzymaniu podania wykonał indywidualny rajd, zakończony strzałem z półdystansu, którego Neuer nie był w stanie zatrzymać.

𝐃𝐑𝐔𝐆𝐈 𝐆𝐎𝐋 𝐑𝐀𝐏𝐇𝐈𝐍𝐇𝐈! 🔥⚽ Jak on to zmieścił?! 🎯 Kapitalna akcja Brazylijczyka i Barcelona prowadzi z Bayernem 3:1! 😮



— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) October 23, 2024

Barcelona nie miała litości dla Bayernu Monachium nawet po przerwie. Dziewięć minut po wznowieniu gry Katalończycy odzyskali futbolówkę na wysokości własnego pola karnego i sprawnie wyprowadzili szybki atak. Lamine Yamal posłał długie podanie na Raphinhę, który opanował piłkę i strzałem z pogranicza pola karnego po raz trzeci pokonał Manuela Neuera.

𝐑𝐀𝐏𝐇𝐈𝐍𝐇𝐀! 𝐑𝐀𝐏𝐇𝐈𝐍𝐇𝐀! 𝐑𝐀𝐏𝐇𝐈𝐍𝐇𝐀! ⚽⚽⚽ Brazylijczyk strzela hattricka przeciwko Bayernowi! 🤯🔥 Co za występ! 🔝



— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) October 23, 2024

Do końca meczu kibice zebrani na Estadio Olimpico nie oglądali więcej bramek, choć obie drużyny wykreowały sobie dogodne sytuacje. Między innymi blisko drugiego gola był Robert Lewandowski, lecz w 83. minucie zmarnował wyśmienitą okazję na podwyższenie wyniku.

FC Barcelona 4:1 Bayern Monachium (Raphinha 1′, 45′, 56′, Lewandowski 36′ – Kane 18′)