Chelsea pokonała u siebie Atletico Madryt (2:0) po golach Hakima Ziyecha i Emersona. Podopieczni Thomasa Tuchela mieli mecz pod kontrolą i zasłużenie awansowali do ćwierćfinałów.

Chelsea lepsza w każdym aspekcie

Mimo, że Atletico Madryt na gwałt potrzebowało bramki, by myśleć o awansie do ćwierćfinału, to Chelsea była aktywniejsza w pierwszej połowie. The Blues nie wychylali się niepotrzebnie, ale kilkukrotnie szukali w kontrach szybkości Hakima Ziyecha czy Timo Wernera. W 26. minucie w polu karnym gospodarzy padł Yannick Carrasco i wydawało się, że Belga zatrzymał Cesar Azpilicueta. Arbiter nie zdecydował się jednak na podyktowanie jedenastki. A kilka akcji później Chelsea znacznie ułatwiła sobie kwestię awansu. W 34. minucie Los Colchoneros większą liczbą graczy znajdowali się na wrogiej połowie. The Blues odebrali piłkę, a Kai Havert przetransportował ją do Timo Wernera. Niemiec ze skrzydła znalazł Ziyecha, a ten uderzył na bramkę, a futbolówka wpadła do siatki. Błąd w tej sytuacji popełnił Jan Oblak, od którego obtarła się piłka po strzale Marokańczyka.

Po zmianie stron słoweński bramkarz miał kilka okazji do rehabilitacji i rzeczywiście, w świetnym stylu obronił kolejne dwa uderzenia Ziyecha. Jego błąd, w połączeniu z nieporadnością jego kolegów-napastników, okazały się kosztowne. Atletico bowiem nie tylko dopiero w ostatnim kwadransie potrafiło wykreować sobie jakiekolwiek sytuacje, ale w końcówce pozwolili Chelsea na kolejną kontrę, którą golem zwieńczył Emerson.

W ćwierćfinale Ligi Mistrzów zobaczymy tylko jedną hiszpańską ekipę i nie będzie nią Atletico. Los Colchoneros muszą teraz skupić się na lidze, w której również znacznie utrudnili sobie sytuację. W Chelsea natomiast coraz lepiej widać rękę Thomasa Tuchela. Mogło się wydawać, że zwalnianie Franka Lamparda w połowie sezonu może wprowadzić chaos, ale zatrudnienie Niemca okazało się tego całkowitym przeciwieństwem. The Blues są świetnie zorganizowani i dziś mogą cieszyć się z pierwszego awansu do ćwierćfinału Ligi Mistrzów od 2014 roku.