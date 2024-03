IMAGO / Goal Sports Images Na zdjęciu: Antoine Griezmann

Atletico Madryt przegrało przed trzema tygodniami 0:1

Do przerwy na Civitas Metropolitano padły dwie bramki – po jednej dla każdej ze stron

Ostatecznie o wyniku zadecydowała emocjonująca seria rzutów karnych

Dimarco otworzył wynik, ale to nie podcięło skrzydeł Atletico

Trzy tygodnie temu na Stadio Giuseppe Meazza, Inter Mediolan pokonał Atletico Madryt (1:0). Jedyną bramkę strzelił wówczas Marko Arnautović. Dała ona Nerazzurrim niewielką przewagę przed rewanżem.

Na Civitas Metropolitano od pierwszych minut lepiej prezentowali się gospodarze. Nieskuteczność odbiła się jednak madrytczykom czkawką. W 33. minucie Inter wyprowadził kontrę. Nicolo Barella wycofał w polu karnym do Federico Dimaco, a ten uderzył bez przyjęcia, dając swej drużynie prowadzenie. Ten gol nie podciął jednak skrzydeł Rojiblancos. Nie minęły dwie minuty, jak Antoine Griezmann wykorzystał niefortunne wybicie jednego z obrońców rywali i w sytuacji sam na sam pokonał Yanna Sommera.

Dzieje się! 🤯



Dwa gole, w dwie minuty🔥 Najpierw Federico Dimarco, a po chwili Antoine Griezmann 1️⃣:1️⃣



📺 Polsat Sport Premium 1 pic.twitter.com/e8k4PYHZjM — Polsat Sport (@polsatsport) March 13, 2024

To trafienie jest istotne o tyle, że Francuz do ostatniej chwili nie był pewny występu. Podczas pierwszego meczu z Interem doznał bowiem kontuzję kostki i wrócił do gry dopiero w rewanżu. Tuż przed końcem regulaminowego czasu gry świetnie odnalazł się Memphis Depay, doprowadzając do dogrywki.

Atletico Madryt wraca do gry! 🤯



Memphis Depay z trafieniem ⚽ Zapowiada nam się dogrywka 💥



📺 Polsat Sport Premium 1 pic.twitter.com/T3Ljt6axOH — Polsat Sport (@polsatsport) March 13, 2024

Ta jednak nie wyłoniła ostatniego ćwierćfinalisty. Zrobiła to dopiero seria rzutów karnych, w której lepsi okazali się gracze Diego Simeone. Jan Oblak obronił strzały Alexisa Sancheza i Davy’ego Klassena. Do tego w kluczowej chwili fatalnie uderzył Lautaro Martinez, kończąc nadzieje Interu Mediolan. Tym samym po fantastycznym widowisku Rojiblancos wywalczyli sobie awans do ćwierćfinału Ligi Mistrzów, choć zdecydowanymi faworytami byli ich przeciwnicy.

