PressFocus Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

O godzinie 21:00 rozpocznie się kolejny meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów, w którym Atletico Madryt zmierzy się z Manchesterem United. W obu zespołach z różnych względów zabraknie kilku zawodników.

W środę rozegrane zostaną kolejne dwa mecze 1/8 finału Ligi Mistrzów. O zaliczkę przed rewanżem powalczą między innymi piłkarze Atletico i Manchesteru United

Mecz, który rozpocznie się o godzinie 21:00, rozegrany zostanie na Wanda Metropolitano w stolicy Hiszpanii

Przedstawiamy przewidywane jedenastki na ten pojedynek

Atletico – Manchester United: przewidywane składy

Szkoleniowiec Atletico Diego Simeone w środowy wieczór nie będzie miał do swojej dyspozycji trzech piłkarzy – Yannicka Carrasco (zawieszenie), Daniela Wassa i Matheusa Cunhy (kontuzje). Gotowy do gry po przerwie spowodowanej mięśniowym urazem jest Antoine Griezmann, ale raczej nie należy spodziewać się go w wyjściowej jedenastce. Francuz środowy mecz prawdopodobnie rozpocznie na ławce rezerwowych.

Na pokładzie samolotu z piłkarzami Manchesteru United zabrakło natomiast Edinsona Cavaniego i Masona Greenwooda. Pierwszego eliminuje z gry kontuzja kostki, natomiast drugi jest wyłączony z powodów dyscyplinarnych.

Menedżer Manchesteru United Ralf Rangnick przed meczem w Madrycie ma kilka wariantów zestawienia wyjściowego składu swojego zespołu. O tym który wybierze dowiemy się niedługo przed rozpoczęciem spotkania. Nie ma natomiast wątpliwości, że od pierwszej minuty na murawie zobaczymy Cristiano Ronaldo, który tym samym będzie mógł stoczyć “korespondencyjny” pojedynek ze swoim rodakiem i kolegą z reprezentacji Portugalii Joao Felixem.

Atletico: Oblak – Reinildo, Felipe, Savic, Lodi, Vrsaljko – Llorente, Herrera, Kondogbia – Felix, Correa

Man Utd: De Gea – Dalot, Varane, Maguire, Shaw – Pogba, McTominay, Fernandes – Sancho, Rashford, Ronaldo

Zobacz także: typy na mecz Atletico – Manchester United

Kurs 50.00 na zwycięzcę meczu Atletico – Man Utd

Bukmacher BETFAN przygotował na środowe spotkanie bardzo ciekawą promocję. Pozwala ona zagrać zakład na zwycięstwo Atletico lub Manchesteru United po bardzo wysokim kursie 50.00. Z oferty można skorzystać rejestrując konto w BETFAN przy wykorzystaniu kodu promocyjnego GOAL.

Szczegółowe warunki promocji znajdziesz na stronie BETFAN.

Atletico – Manchester United: kursy

Środowy mecz na Wanda Metropolitano nie ma zdecydowanego faworyta, co widać również po kursach oferowanych na ten mecz przez bukmacherów. Kursy na zwycięstwo Atletico lub Manchesteru United są do siebie zbliżone, z lekkim wskazaniem na Atletico, co wynika z faktu, że mecz rozegrany zostanie w Madrycie.

