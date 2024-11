Atalanta traci kluczowego gracza. Duże osłabienie przed starciem z Realem Madryt

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Gian Piero Gasperini

Zappacosta wypada z gry na około miesiąc

Davide Zappacosta, jeden z kluczowych zawodników Atalanty, opuścił boisko podczas przerwy w wygranym 2:1 meczu przeciwko Udinese. Po powrocie do treningów lekarze przeprowadzili badania, które wykazały uszkodzenie pierwszego stopnia mięśnia płaszczkowatego w lewej łydce. Tego typu uraz, choć stosunkowo łagodny, wymaga odpoczynku i leczenia, by uniknąć długotrwałych komplikacji.

Atalanta imponuje formą w Serie A, wygrywając sześć ostatnich spotkań i wskakując na drugie miejsce w tabeli, tylko punkt za Napoli. Jednak przerwa na mecze reprezentacyjne przyszła w idealnym momencie, dając drużynie czas na złapanie oddechu przed nadchodzącymi wyzwaniami. Po przerwie czeka ich seria wymagających spotkań, począwszy od wyjazdowego meczu z Parmą, po którym zmierzą się w Lidze Mistrzów z Young Boys, a następnie w Serie A z Romą i Milanem.

Powrót Zappacosty do gry prognozowany jest na grudzień, co oznacza, że jego obecność w meczu Ligi Mistrzów przeciwko Realowi Madryt 12 grudnia stoi pod znakiem zapytania i obecnie wydaje się mało prawdopodobna. Brak wsparcia doświadczonego wahadłowego może wpłynąć na styl gry Atalanty, która słynie z dynamicznego tempa i ofensywnego ustawienia. Niewątpliwie będzie to ogromne osłabienie zespołu z Bergamo w tak ważnym pojedynku.

Zobacz również: Juventus ograniczony finansowo. Szuka taniego rozwiązania na zimowym rynku