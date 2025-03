Arsenal z biletem do ćwierćfinału, grał Kiwior [WIDEO]

Arsenal wywiązał się w środę ze swojego zadania i awansował do 1/4 finału Ligi Mistrzów. Kanonierzy zremisowali z PSV Eindhoven (2:2). Niemniej w dwumeczu byli zdecydowanie lepsi.

fot, PA Images / Alamy Na zdjęciu: Arsenal - PSV

Arsenal w ćwierćfinale, PSV za burtą Ligi Mistrzów

Arsenal praktycznie w pierwszym starciu z PSV Eindhoven wywalczył przepustkę do gry w kolejnej fazie elitarnych rozgrywek. Drużyna dowodzona przez Mikela Artetę na Philip Stadion nie dała żadnych szans ekipie z Eredivisie (7:1). Tym samym środowa potyczka miała być tylko dopełnieniem formalności.

Ekipa z Londynu do środowej batalii podchodziła jednak, chcąc wrócić na zwycięski szlak po remisie z Manchesterem United (1:1). Tym samym Arsenal w dobrych nastrojach chciał podejść do ligowej potyczki z Chelsea, która odbędzie się już w sobotę. PSV natomiast miało zamiar przerwać serię trzech wyjazdowych spotkań bez wygranej, licząc wszystkie rozgrywki.

W pierwszej połowie byliśmy świadkami wyrównanego widowiska, w którym obie drużyny szukały goli. Pierwsze trafienie miało miejsce już w szóstej minucie. Arsenal na prowadzenie wyprowadził Oleksandr Zinczenko. Ukrainiec strzał z lewej nogi sprzed pola karnego.

Oleksandr Zinchenko! 🔝 Idealnie przymierzył piłkarz Arsenalu! 🎯



📺 Mecz trwa w CANAL+ 360 i w serwisie CANAL+: https://t.co/OFoz9m2gHf pic.twitter.com/Z7o4RKD6qS — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) March 12, 2025

Tymczasem do wyrównania doprowadził w 18. minucie Ivan Perisić. Były piłkarz Interu Mediolan wykorzystał świetne podanie od Guusa Tila i technicznym strzałem zmusił do kapitulacji Davida Rayę. Ostatnie słowo w pierwszej odsłonie należało natomiast do gospodarzy. Bramkę na 2:1 zdobył Declan Rice w 37. minucie, wyróżniając się kapitalnym uderzeniem głową.

Kolejny gol Arsenalu przeciwko PSV! 🔥 Z dośrodkowania Sterlinga skorzystał Rice! 👌



📺 Mecz trwa w CANAL+ 360 i w serwisie CANAL+: https://t.co/OFoz9m2gHf pic.twitter.com/V9kggZ5JwZ — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) March 12, 2025

Po zmianie stron przewaga była z kolei po stronie gości. PSV więcej atakowało, mając więcej sytuacji strzeleckich. Finalnie dało to efekt w postaci trafienia na 2:2 w 70. minucie. To był gol autorstwa Couhaiba Driouecha. To była jednocześnie ostatnia bramka w meczu, więc mecz zakończył się remisem (2:2).

Finalnie awans do kolejnej fazy rozgrywek wywalczył Jakub Kiwior i spółka. Reprezentant Polski w środę rozegrał całe spotkanie. Nie było to bardzo dobry występ zawodnika, ale też bez poważnych błędów.

Arsenal FC – PSV Eindhoven 2:2 (2:1) – pierwszy mecz 7:1 dla Arsenalu

1:0 Oleksandr Zinczenko 6′

1:1 Iban Perisić 18′

2:1 Declan Rice 37′

2:2 Couhaiba Driouecha 70′