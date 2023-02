Źródło: AS

PressFocus Na zdjęciu: Karim Benzema

Carlo Ancelotti wziął udział w konferencji prasowej przed meczem z Liverpoolem. Szkoleniowiec Realu Madryt zapowiedział, że we wtorek od pierwszej minuty na placu gry pojawi się Karim Benzema.

Benzema zagra z Liverpoolem

Ancelotti potwierdził udział Francuza w meczu Ligi Mistrzów

Włoch odpowiadał na pytania dziennikarzy przed starciem na Anfield Road

Karim Benzema zacznie mecz od pierwszej minuty

Karim Benzema w ostatnich tygodniach zmaga się z problemami zdrowotnymi, Francuz nie wystąpił także w miniony weekend w meczu ligowym z Osasuną, ale napastnika Realu Madryt obaczymy we wtorkowym meczu Ligi Mistrzów z Liverpoolem.

– Stan Benzemy oceniam bardzo dobrze. Zagra od początku. Czujemy ogromny entuzjazm z udziału w Lidze Mistrzów. Wspomnienia z poprzedniego sezonu są w wciąż świeże w naszej pamięci – przyznał Ancelotti.

Włoski szkoleniowiec zabrał też głos w sprawie Viniciusa, który często pada w tym sezonie ofiarą rasistowskich i wulgarnych przyśpiewek. – Lubi grać w piłkę nożną, a takie mecze wyzwalają dodatkowe emocje. Jego gra musi się podobać. Ma wielką jakość i niesamowity talent. To ten sam poziom, co Pedri, Gavi, Mbappe czy Haaland. Natomiast mam nadzieję, że odpowiednie osoby zajmą się tym, co dziej się w ostatnim czasie. Jestem przeciwny rasistowskim zachowaniom – stwierdził Ancelotti.

Real Madryt nie tak dawno mierzył się z Liverpoolem w finale Ligi Mistrzów. – Wspomnienia z tamtego wieczoru są piękne. Spotkanie było bardzo wyrównane. Teraz to jednak inny mecz, również ze względu na to, że decyduje dwumecz. Musimy o tym pamiętać i dobrze sobie poradzić przez 180 minut.

Ancelotti nie odpowiedział na pytanie, kto zastąpi Kroosa na Anfield Road. Włoch przyznał, że ma jeszcze wątpliwości odnośnie ostatecznej jedenastki, którą zobaczymy w meczu z Liverpoolem.

