Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Ancelotti na dłużej w Madrycie?

W środowy wieczór Real Madryt czeka ostatni pojedynek w fazie ligowej rozgrywek Ligi Mistrzów. Obrońcy tytułu zmierzą się ze Stade Brestois. Królewscy mają na koncie 12 punktów i zajmują 16. lokatę, natomiast ich rywale wywalczyli o jedno oczko więcej i plasują się na 16. pozycji. Obie ekipy są pewne gry w 1/16 finału, ale nadal mają szansę na bezpośredni awans do 1/8 finału.

Dzień przed niezwykle ważnym spotkaniem odbyła się konferencja prasowa mistrzów Hiszpanii. Pojawili się na niej Thibaut Courtois i Carlo Ancelotti. Trener madrytczyków musiał zmierzyć się z pytaniami, które dotyczyły nie tylko zbliżającego się starcia. Dziennikarzy interesowała m.in. kwestia przyszłości włoskiego szkoleniowca.

Wideo: zachwyt nad Realem Madryt. “Organizacyjnie są w najmocniejszym punkcie”

– Ja i Real chcemy być razem tak długo, jak to możliwe. Klub we mnie wierzy – otwarcie przyznał 65-latek. Czy taka deklaracja Ancelottiego rozwiewa wątpliwości na temat tego, kto poprowadzi Los Blancos w przyszłym sezonie? Obecny kontrakt Włocha wygasa 30 czerwca 2026 roku, co oznacza, że przed nim jeszcze półtora roku pracy. Przynajmniej w teorii, ponieważ od dłuższego czasu media spekulują, że 1 lipca na Santiago Bernabeu pojawi się Xabi Alonso.