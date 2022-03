PressFocus Na zdjęciu: Darwin Nunez

Benfica zdołała wygrać w Amsterdamie i pokonała Ajax w rewanżowym starciu 1/8 finału Ligi Mistrzów. Gola na wagę awansu zdobył głową Darwin Nunez.

Ajax Amsterdam uległ u siebie Benfice w rewanżowym starciu 1/8 finału Ligi Mistrzów

Gola na wagę awansu zdobył po dośrodkowaniu z rzutu wolnego Darwin Nunez

Portugalczycy w piątek poznają swego rywala w ćwierćfinale

Niespodzianka w Amsterdamie, Benfica przeszła dalej!

Pomimo tego, że Ajax ostatnio tracił znacznie więcej goli niż w poprzednich tygodniach, to gospodarze byli faworytami wtorkowego pojedynku z Benfiką. Mimo tego, Joden w pierwszej połowie mieli wielką trudność w kreowaniu sobie okazji. W najlepszej z nich Dusan Tadić odnalazł dośrodkowaniem Antony’ego. Brazylijski skrzydłowy uderzył głową, ale nie trafił nawet w światło bramki. Ta sztuka później udała się Sebastienowi Hallerowi. Gola nie uznano jednak z powodu spalonego.

Po zmianie stron obraz meczu się nie zmienił. Ajax Amsterdam starał się dominować i przedostać się pod lizbońską bramkę. Rywale skupili się zaś na szukaniu swoich szans po stałych fragmentach gry. I ostatecznie dopięli swego. Na kwadrans przed końcem spotkania z rzutu wolnego dośrodkowywał Alejandro Grimaldo. Darwin Nunez ustawił się świetnie, wygrał pojedynek powietrzny z Jurrienem Timberem i pokonał Andre Onanę.

W końcówce gospodarze starali się wyrównać za wszelką cenę, ale Benfica zdołała dowieźć ten sensacyjny wynik do ostatniego gwizdka.

Ajax miał powtórzyć swój sukces z 2019 roku, gdy awansował do półfinału Ligi Mistrzów, ale tym razem nie było im to pisane. Benfice pozostaje za to czekać na piątkowe losowanie par ćwierćfinałowych.