fot. PressFocus Na zdjęciu: Lech Poznań

W czwartek rozegrały się decydujące starcia w eliminacjach, a w piątek o godzinie 14:30 odbyło się losowanie fazy grupowej Ligi Konferencji Europy. Lech Poznań zmierzy się z Villarrealem, Hapoelem Beer-Sheva oraz Austrią Wiedeń.

W fazie grupowej Ligi Konferencji Europy Polska ma tylko jednego przedstawiciela. Raków Częstochowa zakończył udział w turnieju po porażce ze Slavią Praga

Lech Poznań zmierzy się z Villarrealem, Hapoelem Beer-Sheva oraz Austrią Wiedeń

Najciekawiej zapowiada się grupa D. W jej skład wejdą Partizan, FC Koeln, Nicea oraz Slovacko

Wymagająca grupa Lecha Poznań

W czwartek odbyły się rewanżowe spotkania eliminacji Ligi Konferencji Europy, których stawką był awans do fazy grupowej. Raków Częstochowa po dramatycznym przebiegu przegrał po dogrywce 0-2 ze Slavią Praga i zakończył swój udział w europejskim turnieju. Lech Poznań z kolei zremisował na wyjeździe z Dudelange, a zaliczka z pierwszego spotkania pozwoliła piłkarzom mistrza Polski cieszyć się z awansu.

W piątek o godzinie 14:30 rozpoczęło się w Stambule losowanie fazy grupowej. Polscy kibice z niecierpliwością czekali na informację, z kim Kolejorz będzie mierzył się w ciągu najbliższych miesięcy. I się nie zawiedli, bowiem grupa z jego udziałem jest bardzo ciekawa. Lech o awans do fazy pucharowej zawalczy przede wszystkim z Villarrealem, który w ubiegłym sezonie dotarł do półfinału Ligi Mistrzów. W grupie C znaleźli się również Hapoel Beer-Sheva oraz Austria Wiedeń.

Bardzo ciekawie zapowiadają się grupy B oraz D. West Ham United o awans do fazy pucharowej powalczy z FCSB, Anderlechtem oraz Silkeborgiem, natomiast Partizan zagra z FC Koeln, Niceą, a także Slovacko.

Pogromca Rakowa Częstochowa został przydzielony do grupy G i zmierzy się z CFR Cluj, Sivassporem i Ballkani Suhareke.

Wyniki losowania grup Ligi Konferencji Europy:

Grupa A: Istanbul Basaksehir, Fiorentina, Heart od Midlothian, RFS Ryga

Grupa B: West Ham United, FCSB, Anderlecht, Silkeborg

Grupa C: Villarreal, Hapoel Beer-Sheva, Austria Wiedeń, Lech Poznań

Grupa D: Partizan, FC Koeln, OGC Nice, Slovacko

Grupa E: AZ Alkmaar, Apollon, FC Vaduz, Dnipro

Grupa F: Gent, Molde, Shamrock Rovers, Djurgardens

Grupa G: Slavia Praga, CFR Cluj, Sivasspor, Ballkani Suhareke

Grupa H: FC Basel, Slovan Bratysława, Żalgiris Wilno, Pjunik Erewan

Zobacz również: Poznaliśmy składy grup Ligi Konferencji Europy. Lech zmierzy się z półfinalistą Ligi Mistrzów zeszłego sezonu