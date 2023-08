Matty Cash w ostatnich dniach prezentuje się wręcz perfekcyjnie. Reprezentant Polski w spotkaniu 3. kolejki Premier League zdobył bramki, a teraz wpisał się na listę strzelców w starciu el. do Ligi Konferencji Europy z Hibernian.

IMAGO / PA Images Na zdjęciu: Matty Cash

Matty Cash imponuje dyspozycją. 26-latek w ciągu kilku dni zdobył trzy bramki

Reprezentant Polski w weekend popisał się dubletem w Premier League, a w czwartek strzelił gola w LKE

Obrońca The Villans pokonał bramkarza szkockiego Hibernian w rewanżu na Villa Park

Cash gra jak z nut. Kolejny gol reprezentanta Polski

Matty Cash imponuje kapitalną dyspozycją. Zawodnik Aston Villi w weekend znalazł się na pierwszych stronach gazet – 26-latek po zaledwie 20 minutach starcia z Burnley w 3. kolejce Premier League miał na koncie dwa gole. W 8. minucie reprezentant Polski skorzystał z dogrania Olliego Watkinsa, a 12 minut później zamknął akcję Moussy Diaby’ego.

Cztery dni później Cash znowu wpisał się na listę strzelców. Tym razem defensor The Villans znalazł drogę do siatki rywali w rewanżowym meczu 4. rundy el. do Ligi Konferencji Europy z Hibernian. W 61. minucie były zawodnik Nottingham Forest popisał się bezbłędną dobitką po strzale Leona Baileya z rzutu wolnego. Aston Villa wygrała dwumecz aż 8:0 i zagra w fazie grupowej LKE.