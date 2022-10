PressFocus Na zdjęciu: John van den Brom

Lech Poznań w czwartek zremisował na wyjeździe z Hapoelem Beer Szewa. Po spotkaniu John van den Brom nakreślił atmosferę po ostatnim gwizdku. Z jednej strony Kolejorz nadal zależy od siebie i może liczyć na awans do fazy pucharowej Ligi Konferencji. Z drugiej, jednak, mógł sięgnąć po komplet oczek w Izraelu.

Hapoel Beer Szewa zremisował u siebie z Lechem Poznań w meczu 4. kolejki fazy grupowej Ligi Konferencji

Po spotkaniu John van den Brom nie krył rozczarowania

Holender uważa, że jego zespół mógł tego dnia sięgnąć po zwycięstwo

“Dziś trudniej o akceptację wyniku, niż przed tygodniem”

Lech Poznań całkiem udanie radzi sobie w fazie grupowej Ligi Konferencji Europy. W czwartek Kolejorz mierzył się na wyjeździe z Hapoelem Beer Szewa i zdołał wywieźć z Izraela remis (1:1). Mistrzowie Polski zajmują drugie miejsce w grupie C, ale John van den Brom nie ukrywa, że tego dnia jego podopiecznych stać było na więcej.

– Po meczu sprzed tygodnia mogłem zaakceptować remis, bo rywale mieli też swoje okazje, szczególnie pod koniec tamtego spotkania mogli przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść. Dziś jest trudniej o tę akceptację, bo graliśmy lepiej niż przed tygodniem. Mieliśmy mecz pod większą kontrolą, brakowało ostatniego podania, by było lepsze. Do końca nie możemy być zadowoleni z tego rezultatu. Owszem, cały czas mamy wszystko w naszych rękach i to pozytywna informacja. Jako piłkarze, trenerzy, sztab, cały klub – zawsze chcemy więcej i ten remis nie satysfakcjonuje żadnej z drużyn. Myślę też, że zasługiwaliśmy na rzut karny po zagraniu ręką jednego z rywali, sędziowie tego nie zauważyli – powiedział holenderski trener.

Jedyną bramkę dla Kolejorza strzelił Filip Szymczak. Dla utalentowanego napastnika jest to pierwszy gol w pierwszym zespole od sierpnia 2020 roku.

– Jestem zadowolony ze stylu gry, bo kreowaliśmy sobie sytuacje. Jestem zadowolony z gola Filipa Szymczaka, bo długo na niego czekał i trochę się męczył, że nic nie chce wpaść. Mam nadzieję, że teraz będzie już tylko lepiej u niego, jeśli chodzi o ten element – dodał van den Brom.

W następnej kolejce Ligi Konferencji, Lecha czeka wyjazd do Wiednia. Wcześniej, jednak, mistrzowie Polski zagrają w lidze z Górnikiem Zabrze.

Czytaj więcej: Lech Poznań wywozi z Izraela cenny remis, faza pucharowa coraz bliżej.

