IMAGO / Fabrizio Carabelli Na zdjęciu: Arkadiusz Milik

UEFA zakończyła śledztwo przeciwko Juventusowi

Stara Dama została wykluczona z europejskich pucharów

Bianconeri dodatkowo muszą zapłacić grzywnę

Juventus wykluczony z Ligi Europy

UEFA od pewnego czasu toczyła śledztwo przeciwko Juventusowi. Chodziło o tak zwane zawyżanie zysków kapitałowych, czyli dokonywanie transferów po większych kwotach niż realnie byli warci zawodnicy. Dzięki temu Bianconeri nie ponosili tak dużych strat w sprawozdaniach finansowych.

Już od pewnego czasu włoscy dziennikarze informowali, że UEFA zdecyduje się wykluczyć Juventus z europejskich pucharów. Miejsce Starej Damy w Lidze Konferencji zajmie Fiorentina.

W maju klub stracił 10 punktów w tabeli Serie A za sztuczne zawyżanie opłat transferowych w celu zwiększenia zysków kapitałowych. To sprawiło, że ostatecznie Bianconeri spadli z trzeciego miejsca na siódme, kwalifikując się nie do Ligi Mistrzów a do Ligi Konferencji.

Biorąc pod uwagę taką sytuację, prawnicy Juve współpracowali z UEFA, aby w zasadzie zaakceptować ugodę, wykluczając ich z europejskich rozgrywek na rok, podczas gdy Liga Konferencji to nie są rozgrywki, w których Stara Dama chciałaby uczestniczyć.

Taka decyzja może być również uważana za sposób na “naprawienie mostów” z UEFA, które zostały spalone podczas ery Andrei Agnelli w związku z projektem Superligi.

Zobacz również: Juventus zaskoczy? Wschodząca gwiazda Urugwaju blisko Starej Damy