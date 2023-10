IMAGO / Newspix/ Piotr Kucza/FOTOPYK Na zdjęciu: Krunoslav Rendulić

Zrinjski po wyrównanym spotkaniu musiał uznać wyższość Legii

Gospodarze strzelili trzy gole, jednak przy dwóch akcjach sędzia po analizie VAR odgwizdał pozycję spaloną

Szkoleniowiec ekipy z Mostaru uważa, że jego podopieczni zaprezentowali się co najmniej dobrze

Zrinjski – Legia. Rendulić: przegraliśmy o dwa, trzy centymetry

Chociaż to Zrinjski otworzył wynik spotkania i aż trzykrotnie umieścił piłkę w bramce Dominika Hładuna, to Legia Warszawa mogła cieszyć się z kompletu punktów, ponieważ strzeliła dwa gole więcej niż ekipa z Mostaru, której dwa trafienia… nie zostały uznane. Krunoslav Rendulić, szkoleniowiec gospodarzy, zdawał sobie sprawę z tego, że jego drużynie wcale nie zabrakło dużo do wywalczenia przynajmniej remisu:

– Oczywiście wszyscy jesteśmy smutni po tym wyniku. Niestety straciliśmy dwa gole. Gratuluję Legii zwycięstwa. Gratuluję też mojej drużynie, bo byliśmy niebezpieczni i dobrze graliśmy. Przegraliśmy dzisiaj o dwa, trzy centymetry. Słono za to zapłaciliśmy, ale myślę, że nie zawiedliśmy swoją postawą.

– Za pomocą zmian próbowaliśmy zwiększyć presję na Legię. Myślę, że nam się to udało. Próbowaliśmy z Kisem jako drugim napastnikiem, a później wysłaliśmy w bój Jakovljevica, aby spróbował strzelić gola. Zagraliśmy dobrze i mamy przed sobą jeszcze trzy mecze. Jeżeli zaprezentujemy się tak, jak dzisiaj, to może przynieść dobre rezultaty.

– Wierzę, że możemy pokonać każdego. Oczywiście wszystko zależy od zawodników, bo oprócz jakości potrzebujemy też odrobiny szczęścia. Nadal wierzyliśmy, że możemy to zrobić i pokazaliśmy, że możemy.