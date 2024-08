Trener Brondby odniósł się do zachowania Feio. Dobitne słowa

PressFocus Na zdjęciu: Goncalo Feio

Sorensen wprost skomentował zachowanie Feio

Legia Warszawa w bólach wymęczyła awans do czwartej rudny eliminacji Ligi Konferencji. Zespół Goncalo Feio w pierwszym meczu pokonał Brondby 3:2, a w czwartkowym rewanżu padł remis 1:1. Duńczycy przeważali przez sporą część tej rywalizacji, ale ostatecznie nie zdołali przechylić szali zwycięstwa na swoją korzyść. Stołeczny zespół może mówić o szczęściu w niektórych sytuacjach, ale sam miał pecha nie wykorzystując znakomitych okazji.

Po zakończonym spotkaniu przy Łazienkowskiej, Goncalo Feio pokazał środkowy palec w kierunku kibiców Brondby. Gest trenera Legii wzbudził ogromne kontrowersje i jest szeroko komentowany. Na Portugalczyka wylała się fala krytyki, a do zdarzenia odniósł się również szkoleniowiec gości, który wprost powiedział, że nie nie było to normalne zachowanie pracownika klubu.

– Trener Goncalo Feio wszedł na murawę po meczu, odwrócił się do naszej ławki rezerwowych i krzyknął – “wracajcie do domu”. Szedł w kierunku kibiców Brondby, czekając jakby na naszą reakcję, spodziewał się jej zapewne. Mam szacunek do Legii, ale nie uważam, że było to normalne zachowanie pracownika klubu – powiedział trener Brondby, Jesper Sorensen cytowany przez serwis Legia.net

– Rozegraliśmy bardzo dobrą pierwszą połowę rywalizacji w Warszawie, straciliśmy gola do szatni. W całym dwumeczu pokazaliśmy się z dobrej strony, pokazaliśmy jakie są nasze atuty – dodał.

