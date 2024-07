fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Legii Warszawa

Rozlosowano pary III rundy eliminacji Ligi Konferencji UEFA

Losowanie III rundy eliminacji Ligi Konferencji UEFA polegało na dobraniu w pary 52 zespołów, które powalczą o awans do IV rundy 8 i 15 sierpnia. Dokładne terminy spotkań mają zostać podane 26 lipca. Z punktu widzenia polskich kibiców było to ważne wydarzenie, bo swoich rywali poznały: Legia Warszawa, Śląsk Wrocław i Wisła Kraków. Legioniści znaleźli się w europejskich pucharach dzięki zajęciu trzeciego miejsca na koniec poprzedniego sezonu PKO BP Ekstraklasy. Z kolei na drugiej pozycji rywalizację zakończył WKS. Biała Gwiazda znalazła się natomiast na europejskiej scenie dzięki triumfowi w Pucharze Polski.

Zanim jednak ważne stanie się dla Legii i Śląska poniedziałkowe losowanie, to najpierw te zespoły muszą pokonać swoich przeciwników w II rundzie eliminacji Ligi Konferencji UEFA. Wojskowych czeka potyczka z Caennarfon. Z kolei WKS musi okazać się w dwumeczu lepszy od Rygi. Jeśli chodzi natomiast o Wisłę, która aktualnie rywalizuje w eliminacjach do Ligi Europy UEFA, to dla niej wyniki losowania będą ważne, jeśli Biała Gwiazda nie da sobie rady z Rapidem Wiedeń w II rundzie tych rozgrywek. Jeśli pokona ekipę z Austrii, to w kolejnej fazie rozgrywek może zagrać z lepszym z pary Ruzomberok – Trabzonspor. W przypadku porażki będzie rywalizować w Lidze Konferencji UEFA

Para III rundy eliminacji Ligi Europy

MFK Ruzomberok (Słowacja) / Trabzonspor Kulubu (Turcja) – Wisła Kraków / SK Rapid Wiedeń (Austria)

Pary III rundy eliminacji Ligi Konferencji

FK Sarajevo (Bośnia i Hercegowina) / FC Spartak Trnava (Słowacja) – przegrany Wisła Kraków / SK Rapid Wiedeń (Austria)

Broendby IF (Dania) / Llapi Podujeve (Kosowo) – Legia Warszawa / Caernarfon Town FC (Walia)

FC Sankt Gallen (Szwajcaria) / Toboł Kustanaj (Kazachstan) – Riga FC (Łotwa) / Śląsk Wrocław

