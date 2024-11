Siemieniec nie zamierza kalkulować w Lidze Konferencji

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Adrian Siemieniec

Adrian Siemieniec przed meczem z Molde

Jagiellonia Białystok wygrała sześć spotkań z rzędu, a także notuje serię 10 spotkań bez porażki. W czwartek mistrzowie Polski zmierzą się na własnym terenie z FK Molde w 3. kolejce Ligi Konferencji. Adrian Siemieniec wypowiedział się na temat aktualnej formy zespołu. Trener podkreślił, że dojrzałość zespołu staje się kluczem do sukcesów.

– Nie chcemy kalkulować przed meczem. Chcemy po prostu wygrać każdy kolejny. Nie patrzymy na to, że jeśli wygramy, to zapewnimy sobie być może udział w pucharach europejskich na wiosnę. Jeżeli będzie możliwość osiągnięcia kompletu zwycięstw, to o to powalczymy. Naszą mentalnością jest chęć zwycięstwa w każdym spotkaniu – podkreślił.

Zauważył, że obecna sytuacja, w której drużyna musi zmagać się z częstymi meczami, jest wyjątkowo trudna. Jednak piłkarze Jagiellonii starają się jak najlepiej przystosować do nowych warunków.

– Ostatni mecz nie był intensywny pod względem sprintów, ale objętościowo przebiegliśmy sporo, nawet 120 kilometrów, wbrew wcześniejszym doniesieniom, które sugerowały, że było dużo mniej. Drużyna nie raz pokazała, że jest w stanie wejść na wysoki poziom intensywności, przebiec powyżej 100 kilometrów, ale czasem spotkania są zamknięte i poziom energetyczny spada – zauważył Siemieniec.