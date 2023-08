Runjaić po porażce Legii z Austrią Wiedeń. “Wiele okoliczności nam nie sprzyjało”

IMAGO / Mateusz Słodkowski / Newspix Na zdjęciu: Kosta Runjaić

Legia Warszawa przegrała u siebie 1:2 z Austrią Wiedeń w pierwszym meczu trzeciej rundy eliminacji do Ligi Konferencji Europy

Arcyważną bramkę w końcówce spotkania dał Legionistom Ernest Muci

Na pomeczowej konferencji prasowej głos zabrał trener Kosta Runjaić

Kosta Runjaić po meczu Legia Warszawa – Austria Wiedeń

Legia Warszawa odniosła nieco rozczarowujący wynik na własnym stadionie w pierwszym meczu trzeciej rundy eliminacji do Ligi Konferencji Europy. Legioniści przegrali 1:2 z Austrią Wiedeń, choć mieli wiele okazji do zdobycia więcej niż jednej bramki. Na konferencji prasowej głos zabrał trener stołecznej drużyny, Kosta Runjaić.

– Bywają takie mecze, kiedy po prostu nie idzie. Trzeba przyjąć to do wiadomości, bo wiele okoliczności nam po prostu dziś nie sprzyjało, czy też było zwróconych przeciwko nam – choćby kontuzja Radovana Pankova. Wiemy też, że prowadzi to do sytuacji, gdzie grając rewanż, nie będziemy w komfortowej sytuacji. Będziemy musieli sobie ten awans wyszarpać i jesteśmy tego jak najbardziej świadomi – powiedział Runjaić.