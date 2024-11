Na zdjęciu:

W przypadku zwycięstw Jagiellonii i Legii, Ekstraklasa będzie najbliżej w swojej historii, jeśli chodzi o dodatkowe miejsce w europejskich pucharach

Ranking klubowy UEFA – Jagiellonia i Legia walczą o top 15

Polska aktualnie zajmuje 18. miejsce w rankingu krajowym UEFA, ale na obecnym etapie walczy o zmniejszenie do minimum dystansu, jaki dzieli nasze kluby od czołowej piętnastki. Według matematyczno-statystycznych modeli, ewentualne zwycięstwa Jagiellonii Białystok nad NK Celje oraz Legii Warszawa nad Omonią Nikozja sprawią, że oczekiwanym (najbardziej prawdopodobnym na koniec sezonu) miejscem Ekstraklasy będzie czternaste.

Na Goal.pl możecie śledzić zmieniające się różnice punktowe na bieżąco. Pierwszy ranking to ten oficjalny – pięcioletni. To na jego podstawie po zakończeniu obecnego sezonu będą przyznawane miejsca w europejskich pucharach w rozgrywkach 2026/27. Miejsce w czołowej piętnastce to możliwość wystawienia dwóch drużyn w eliminacjach Ligi Mistrzów, jednej w eliminacjach Ligi Europy oraz dwóch w eliminacjach Ligi Konferencji. Podobnie rzecz ma się zarówno w przypadku miejsca 15., jak i 14., natomiast różnica jest znacząca – jeśli uda się zająć to wyższe miejsce, mistrz Polski w sezonie 2026/27 zacznie grę o Ligę Mistrzów od ostatniej, czwartej rundy eliminacji (w przypadku miejsca 15. – od drugiej, podobnie jak wicemistrz w obu przypadkach). Będzie zatem już na starcie miał pewność gry co najmniej w Lidze Europy.

Drugi ranking to zestawienie czteroletnie. Na dziś nie ma żadnego przełożenia na podział miejsc w pucharach, natomiast jest wirtualnym rankingiem liczonym od początku kolejnego sezonu – zatem tak ranking krajowy wyglądałby, gdyby dziś zakończyć aktualne rozgrywki. Jego znaczenie jest wyłącznie obrazowe – gdyby nie udało się osiągnąć piętnastki już w tym roku, można sprawdzić, w którym miejscu rozpoczniemy kolejne rozgrywki. Jak widać – będziemy bardzo blisko awansu do czołowej piętnastki lub jej utrzymania, w przypadku, gdyby udało się ten awans wywalczyć już teraz.

RANKING KRAJOWY PIĘCIOLETNI NA ŻYWO

Msc Kraj Punkty 2024/25 Punkty łącznie (pięć sezonów) Aktualne wyniki przy wyliczeniu rankingu live 11. Austria 7.000 33.800 Borac – LASK 0:1



Rapid – Shamrock -:- (g. 21:00) 12. Norwegia 5.375 33.250 Molde – APOEL 0:1



Man United – Bodo -:- (g. 21:00) 13. Grecja 5.525 32.150 RFS – PAOK 0:2



Panathinaikos – HJK 1:0



FCSB – Olympiakos -:- (g. 21:00) 14. Szkocja 5.200 31.500 Cercle – Hearts 1:0



Nice – Rangers (g. 21:00) 15. Dania 5.250 31.575 Dynamo Mińsk – Kopenhaga 1:2



Midtjylland – Eintracht -:- (g. 21:00) 16. Szwajcaria 4.600 31.175 St. Gallen – Backa Topola 1:2



Lugano – Gent -:- (g. 21:00) 17. Izrael 2.375 31.125 Besiktas – Maccabi Tel Awiw 1:2 18. Polska 6.375 29.625 Celje – Jagiellonia 2:1



Omonia – Legia -:- (g. 21:00)

