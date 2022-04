Pierwszy taki trener w historii. Mourinho z rekordem

PressFocus Na zdjęciu: Jose Mourinho

Jose Mourinho został pierwszym trenerem w historii, który ze swoim zespołem dotarł do półfinałów wszystkich europejskich pucharów. Portugalczyk miał okazję prowadzić swoją drużynę w półfinale Ligi Mistrzów, Ligi Europy, a teraz awansował do najlepszej czwórki Ligi Konferencji.

Jose Mourinho został pierwszym trenerem, który poprowadzi zespół w półfinałach wszystkich europejskich pucharów

Portugalczyk ma także najwięcej udziałów w półfinałach europejskich pucharów ze wszystkich szkoleniowców

Roma może być pierwszą włoską drużyną od 2010 roku, gdy wygra europejskie trofeum

Mourinho znów zapisuje się w historii futbolu

Po wyeliminowaniu przez Romę FK Bodo/Glimt w Lidze Konferencji Europy Jose Mourinho został trenerem, który ma najwięcej występów w półfinałach europejskich pucharów w historii, z jedenastoma występami na koncie.

Portugalczyk wyprzedza tym samym wielkich szkoleniowców, takich jak Sir Alex Ferguson ze Szkocji, Niemca Juppa Heynckesa (obaj z ośmioma), Włocha Carlo Ancelottiego i Hiszpana Pepa Guardiole (obydwaj z dziewięcioma).

Mourinho jest także pierwszym, który dotarł do półfinału wszystkich trzech europejskich rozgrywek: Ligi Mistrzów, Ligi Europy i Ligi Konferencyjnej. W tym sezonie może również zostać pierwszym, który zdobędzie trofeum w tych rozgrywkach.

Po odpadnięciu Atalanty z RB Lipsk w Lidze Europy Roma jest jedyną włoską drużyną, która ma szansę na podniesienie europejskiego tytułu, co nie zdarzyło się od 2010 roku. Wtedy Inter Mediolan triumfował w Lidze Mistrzów, co ciekawe także pod wodzą Jose Mourinho. To był rekordowy sezon nerazzurrich, którzy sięgnęli po potrójną koronę.

Rywalem Romy w półfinale Ligi Konferencji będzie Leicester City. Pierwszy mecz został zaplanowany na 28 kwietnia w Anglii. Rewanż odbędzie się tydzień później w Rzymie.

