LKE: wyrównana rywalizacja na King Power Stadium, asysta Zalewskiego [WIDEO]

PressFocus Na zdjęciu: Nicola Zalewski

To było bardzo interesujące spotkanie na King Power Stadium. Leicester City remisuje z AS Romą 1:1. Prowadzenie w tym spotkaniu dał giallorossim Pellegrini po bardzo ładnej asyście Nicoli Zalewskiego. Do wyrównania doprowadził po zmianie stron Lookman.

Piękna asysta Nicolo Zalewskiego

Lookman doprowadził do wyrównania w drugiej części gry

Sprawa awansu pozostaje otwarta

Były emocje i bramki, o awansie zdecyduje rewanż

Spotkanie Leicester z Romy rozpoczęło się od spokojnych ataków gospodarzy, którzy przejęli inicjatywę w początkowej fazie meczu. Jednak po kilkunastu minutach do głosu zaczęli dochodzić podopieczni Jose Mourinho zaczynając stwarzać zagrożenie pod bramką rywala.

Ofensywna gra opłaciła się. W 15. minucie rzymianie objęli prowadzenie, a spory udziałem przy pierwszym golu w tym spotkaniu miał Nicola Zalewski. Polak przebiegł kilkadziesiąt metrów z piłką na połowie rywala i idealnie dograł futbolówkę w pole karne do Pellegriniego, który nie dał żadnych szans Schmeichelowi. Giallorossi napędzeni zdobytym golem ruszyli do kolejnych ataków, ale nie potrafili drugi raz skutecznie zagrozić bramce gospodarzy.

Pellegrini excellent finish but my word what a play from Zalewski pic.twitter.com/mksOUs2vnk — 0810 (@Gideoomatic) April 28, 2022

Pierwszą odsłonę tego spotkania można podzielić na trzy fragmenty, bowiem w końcowych minutach do głosu ponownie doszli gracze Leicester, którzy kilkukrotnie zagrozili bramce Rui Patricio. Zabrakło jednak dokładności w wykończeniu akcji, a także Romie należy oddać bardzo dobrą grę w defensywie. Na przerwę przyjezdni schodzili z jednobramkowym prowadzeniem.

Druga połowa rozpoczęła się od ataków Leicester City. Roma oddała piłkę rywalowi czekając na ruch gospodarzy. Giallorossi ograniczyli się jedynie do prób wyjść z kontratakiem, jednak były one bardzo nieskuteczne. Taka zachowawcza gra zemściła się na przyjezdnych w 67. minucie. Do wyrównania doprowadził Lookman.

Roma nie potrafiła po zmianie stron realnie zagrozić bramce Schmeichela. Goście w zasadzie przeprowadzili tylko jedną groźną akcję, ale Oliveira został zatrzymany przez bramkarza gospodarzy. Leicester stworzyło sobie jeszcze kilka okazji, ale nie zdołali trafić do siatki rywala. Ostatecznie mecz zakończył się remisem, a o awansie zdecyduje rewanż na Stadio Olimpico w Rzymie.