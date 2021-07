Raków Częstochowa rozegra rewanżowe spotkanie z Suduvą Mariampol na własnym terenie. Poprzedni pojedynek w ramach II rundy kwalifikacji do Ligi Konferencji zakończył się bezbramkowym remisem. Czy Medaliki dopełnią formalności i awansują dalej?

Raków Częstochowa przystępuje do rewanżu z Suduvą Mariampol w ramach II rundy kwalifikacji do Ligi Konferencji

Obaj trenerzy odkryli już wszystkie karty i poznaliśmy wyjściowe jedenastki na ten mecz

Raków powstrzyma Suduvę?

Raków Częstochowa miał spore problemy ze skutecznością na litewskiej ziemi. Na dodatek już w pierwszych minutach z boiska musiał zejść Lederman, który doznał urazu. Murawa na stadionie Suduvy pozostawiała wiele do życzenia, co można było zauważyć gołym okiem. Futbolówka często odskakiwała piłkarzom i głównie oglądaliśmy walkę o środek pola.

Jednak zaraz po powrocie do kraju, Medaliki przystąpiły do 1. kolejki PKO Ekstraklasy. Zespół Marka Papszuna pokazał się z dobrej strony i pomimo trudnej rywalizacji zdołał sięgnąć po komplet punktów w spotkaniu z Piastem Gliwice (3:2). Nadszedł czas potwierdzić lepszą dyspozycję na arenie międzynarodowej i awansować do kolejnej rundy kwalifikacji Ligi Konferencji.

Składy na mecz

Raków Częstochowa: Kovacević – Arsenić, Niewulis, Tudor – Wdowiak, Poletanovic, Ivi Lopez, Kun – Szelągowski, Cebula, Gutkovskis

Suduva Mariampol: Giannikoglou – Beneta, Kerla, Zivanović, Slavickas – Rommens, Gorobsov, Cases – Nyuiadzi, Habran, Nkololo

