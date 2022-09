fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Lecha Poznań

Wyniki czwartkowych meczów pierwszej kolejki fazy grupowej Ligi Konferencji. Tylko w pierwszych ośmiu spotkaniach rozgrywanych o godzinie 18:45 padły 24 gole. Siedem trafień padło w starciu Villarreal – Lech Poznań, w którym ostatecznie szalę zwycięstwa na swoją stronę przechylił przedstawiciel La Liga (4:3). Ciekawe było też w boju Slovacko – Partizan, w którym miał miejsce remis (3:3).

Grad goli w meczu Villarreal – Lech, Fiorentina z wpadką

Lech Poznań do starcia z Villarreal podchodził w roli underdoga. Mimo wszystko mistrz Polski nie miał żadnych kompleksów w rywalizacji z ekipą La Liga. Podopieczni Johna van den Broma już w drugiej minucie wyszli na prowadzenie. Później jednak ekipa Unaia Emery’ego wzięła się solidniej do pracy i wyszła na prowadzenie 3:1. Aczkolwiek lechici się takim obrotem wydarzeń nie załamali i zdołali doprowadzić do remisu 3:3. Ostatnie słowo należało jednak do Francisa Coquelina i trzy punkty zainkasował Villarreal.

Tylko punktem po pierwszej kolejce fazy grupowej Ligi Konferencji musiała zadowolić się Fiorentina. Toskańczycy mierzyli się z RFS Rigas, ale nie spełnili pokładanych w nich nadziei. Viola tylko zremisowała (1:1) z ekipą z Łotwy. Przedstawiciel Serie A objął prowadzenie po golu Antonina Baraka w 56. minucie, ale go nie utrzymał do końca. Wynik rywalizacji Andrej Ilić i obie ekipy musiały zadowolić się podziałem punktów.

Ciekawe widowisko miało też miejsce na Mestevsky stadion Miroslava Valenty. Slovacko po 19 minutach prowadziło 2:0. Z kolei w 22. minucie czerwoną kartką ukarany został Kristijan Belić i goście musieli kończyć zawody w dziesięciu. Wydawało się, że Partizan jest na straconej pozycji. W drugiej połowie ekipa z Belgradu wzięła się jednak do pracy i nawet wyszła na prowadzenie 3:2. W każdym razie Michal Kohut 83. minucie zdobył bramkę na 3:3 i starcie czeskiej ekipy z Partizanem zakończyło się remisem.

Wyniki meczów 1. kolejki Ligi Konferencji

Anderlecht – Silkeborg 1:0 (0:0)

1:0 Silva 80′ (k.)

Austria Wiedeń – Hapoel Beer Sheva 0:0

FC Balikani – CFR Cluj 1:1 (0:0)

1:0 Thaci 65′

1:1 Yuri Matias 90+1′

ACF Fiorentina – RFS Rigas 1:1 (0:0)

1:0 Barak 56′

1:1 Ilić 74′

Hearts – Basaksehir 0:4 (0:1)

0:1 Kaldirim 26′

0:2 Ndayishimiye 67′

0:3 Kingsley 75′ (sam.)

0:4 Ozcan 82′

OGC Nice – FC Koeln 1:1 (0:1)

0:1 Tigges 19′

1:1 Delort 62′ (k.)

FC Slovacko – Partizan 3:3 (2:0)

1:0 Kalabiska 5′

2:0 Kalabiska 19′

2:1 Diabate 47′

2:2 Diabate 53′

2:3 Gomes 62′

3:3 Kozak 83′

Villarreal CF – Lech Poznań 4:3 (3:1)

0:1 Skóraś 2′

1:1 Chukueze 32′

2:1 Baena 36′

3:1 Baena 40′

3:2 Ishak 46′ (k.)

3:3 Ishak 61′

4:3 Coquelin 89′

Basel – Puynik 2:1 (1:1)

1:0 Males 23′ (k.)

1:1 Dashyan 27′

2:1 Burger 54′

3:1 Burger 76′

Dnipro – Alkmaar 0:1 (0:0)

0:1 De Wit 63′

Molde – Gent 0:0

Shamrock Rovers – Djurgarden 0:0

Sivasspor – Slavia Praga 1:1 (1:1)

0:1 Olayinka 4′

1:1 Saba 27′

Slovan Bratysława – Zalgiris 0:0

Vaduz – Apollon 0:0

West Ham United – FCSB 1:1 (0:1)

0:1 Cordea 34′

1:1 Bowen 68′ (k.)

2:1 Emerson 75′

3:1 Antonio 90′

