fot. PressFocus Na zdjęciu: West Ham United - Gent

Lech postawił się Fiorentinie, West Ham zabawił się z Gent

W jednym z pierwszych czwartkowych meczów przepustkę do półfinału Ligi Konferencji Europy wywalczyło AZ Alkmaar. Holenderski zespół najpierw odrobił stratę z pierwszego spotkania z Anderlechtem, zdobywając w trakcie 90 minut rywalizacji dwa gole. Następnie w konkursie rzutów karnych przekonująco wygrał z belgijską ekipą 4:1.

Lech Poznań postawił się w czwartkowym starciu Fiorentinie. Mimo że przedstawiciel Serie A w pierwszym spotkaniu z udziałem obu ekip wygrał wysoko (4:1), to w rewanżu polska drużyna postraszyła Fioletowych. W pewnym momencie prowadziła różnicą trzech goli. Fiorentina jednak się przebudziła i szybko wybiła Lechowi marzenia o awansie z głowy, aplikując mu dwa gole.

OGC Nice w jednym z ciekawszych czwartkowych starć mierzyło się z FC Basel. Szwajcarska ekipa w pierwszym spotkaniu zremisowała z Francuzami 2:2. Z kolei w rewanżu błyskawicznie, bo już w dziewiątej minucie francuski team wyszedł na prowadzenie za sprawą gola Gaetana Laborde. W samej końcówce natomiast do wyrównania doprowadził Jean-Kevin Augustin. I do wyłonienia zwycięzcy potrzebna była dogrywka. W niej trafienie zaliczył Kasim Adams i awans do kolejnej fazy rozgrywek wywalczył team ze Szwajcarii.

Jednostronny przebieg miało natomiast w czwartkowy wieczór starcie w Londynie, w którym West Ham United mierzył się z Gent. Stołeczna ekipa urządziła sobie festiwal strzelecki, wygrywając zdecydowanie (4:1). Tym samym faworyci wywiązali się ze swoich ról.

Wyniki meczów 1/4 finału Ligi Konferencji Europy

AZ Alkmaar – Anderlecht 2:0 (2:0) k. 4:1

1:0 Pavlidis 5′

2:0 Pavlidis 13′

Awans: Alkmaar

ACF Fiorentina – Lech Poznań 2:3 (0:1)

0:1 Sousa 9′

0:2 Velde 65′ (k.)

0:3 Sobiech 69′

1:3 Sottil 78′

2:3 Castrovilli 90+2′

Awans: Fiorentina

OGC Nice – FC Basel 1:2 (1:0) po dogrywce

1:0 Laborde 9′

1:1 Augustin 86′

1:2 Adams 98′

Awans: Basel

West Ham United – KAA Gent 4:1 (1:1)

0:1 Cuypers 26′

1:1 Antonio 37′

2:1 Paqueta 55′

3:1 Rice 58′

4:1 Antonio 63′

Awans: West Ham United

