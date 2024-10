Gospodarze przywitali kibiców Legii. Piękne obrazki

Sipa US/ Alamy Na zdjęciu: Legia Warszawa

Miły gest podczas starcia TSC Backa Topola z Legią Warszawa

Legia Warszawa na boisku rywalizuje z zespołem TSC Backa Topola w drugim meczu fazy ligowej Ligi Konferencji Europy w sezonie 2024/25. Przed rozpoczęciem spotkania doszło jednak do bardzo ciekawego wydarzenia. Na trybunach stadionu, a konkretnie w tzw. młynie kibiców gospodarzy pojawiała się flaga Polski oraz Węgier. Fani skandowali jednocześnie głośne “Polska, Polska”.

Kim Legia powinna grać w ataku?

To spotkało się z aprobatom fanów Legii, którzy przyjechali za zespołem do Serbii i odwdzięczyli się gromkimi brawami. Fakt, dla którego flaga Polski oraz Węgier znalazła się na stadionie nie może dziwić. Backa Topola to miejscowość, którzy leży raptem 50 kilometrów od granicy pomiędzy Serbią a właśnie Węgrami. Co więcej, legenda mówi, że to właśnie Madziarzy założyli klub piłkarski w tym mieście.

Kibice TSC skandują „Polska”. Sa też flagi Węgier oraz naszego kraju. @sport_tvppl pic.twitter.com/M18G0tYOne — Piotr Kamieniecki (@PKamieniecki) October 24, 2024

Symbol naszego kraju to z kolei oczywiście nawiązanie do znanej przyjaźni pomiędzy naszymi narodami.

Czytaj więcej: Szybka akcja Legii! Mamy otwarcie wyniku w Serbii [WIDEO]