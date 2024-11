Legia pewna awansu do kolejnej rundy LKE. Statystycy nie mają wątpliwości

Legia Warszawa może być pewna awansu do kolejnej fazy Ligi Konferencji Europy. Tak przynajmniej uważa Piotr Klimek, który w serwisie "X" przekonuje, że podopieczni Goncalo Feio nawet w przypadku trzech kolejnych porażek 0:10 zagrają wiosną będą kontynuować przygodę w europejskich pucharach.

PressFocus Na zdjęciu: Luquinhas

Legia wiosną będzie grała w pucharach

Legia Warszawa fantastycznie spisuje się się w rozgrywkach Ligi Konferencji sezonu 2024/25. Podopieczni Goncalo Feio na swoim koncie mają trzy wygrane w trzech spotkaniach, kolejno z Realem Betis, Baćką Topola oraz Dynamo Mińsk. Co więcej, warszawiacy nie stracili jeszcze nawet jednego gola, a strzelili ich aż osiem.

Choć do zakończenia fazy ligowej Ligi Konferencji pozostały jeszcze trzy spotkania, Piotr Klimek w serwisie “X” przekonuje, że Legia Warszawa może już być pewna awansu do kolejnej rundy rozgrywek. Jego zdaniem, nawet jeśli Legia przegrałaby trzy kolejne spotkania wynikiem aż 0:10 to i tak nie spadnie poniżej 24 miejsca dającego awans. Według wyliczeń, fazę ligową skończą w okolicach 19. lokaty.

Te doniesienia potwierdza również profil “Football Meets Data” w serwisie “X”. – “Legia Warszawa i Rapid Wiedeń zakwalifikowały się do pierwszej 24 w 10 000/10 000 naszych symulacji!” – czytamy.

Przypomnijmy, że drużyny, które zakończą fazę ligową na miejscach 1-8 bezpośrednio awansują do 1/8 finału Ligi Konferencji. Zespoły z miejsc 9-24 wiosna zmierzą się dodatkowo w fazie play-off. Pozostałe drużyny zakończą udział w rozgrywkach.

Legia w kolejnych meczach Ligi Konferencji zmierzy się z Omonią Nikozja, Lugano oraz Djurgarden.