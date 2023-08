IMAGO / Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Rafał Augustniak

Legia walczy o awans do fazy grupowej Ligi Konferencji

Ostatnim rywalem na drodze Wojskowych jest FC Midtjylland

Przed tym spotkaniem wypowiedział się Augustyniak

Augustyniak o meczu z FC Midtjylland

Legia po thrillerze z Austrią Wiedeń zameldowała się w czwartej rundzie Eliminacji Ligi Konferencji, gdzie zmierzy się z FC Midtjylland. Warszawiacy faworytem nie są, ale z pewnością nie stoją na straconej pozycji. Muszą jednak poprawić grę w defensywie, bo do tej pory stracili już dziewięć goli w europejskich rozgrywkach.

– Gole, które tracimy w większości wynikają z naszych błędów. Chcemy to naprawić. W pucharach straciliśmy już dziewięć goli, to za dużo. Chcemy zagrać na zero z tyłu, bo to da nam przewagę przed rewanżem – mówił przed czwartkowym spotkaniem Rafał Augustyniak cytowany przez serwis Legia.com.

– Wiem, że czeka nas w czwartek dużo pracy. Za nami analiza ich stylu gry. Mają ciekawych, dobrych, silnych zawodników. Strzelają dużo goli. Z Omonią zdobyli pięć bramek, ale trzeba pamiętać, że grali w przewadze jednego zawodnika przez długi czas. Każdy mecz jest inny – dodał obrońca.

Legia pierwszy mecz zagra na wyjeździe w Danii. Początek meczu w czwartek, 24 sierpnia, o godzinie 20:00. Rewanż tydzień później przy Łazienkowskiej w Warszawie.

