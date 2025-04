Legia zagra z Chelsea w Lidze Konferencji. Takim składem ma wyjść Feio

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Goncalo Feio

Przewidywany skład Legii na mecz z Chelsea

Legia Warszawa po raz pierwszy w historii awansowała do ćwierćfinału Ligi Konferencji. Do tej pory najlepszym wynikiem klubu w tych rozgrywkach była 1/16 finału w sezonie 2023/2024. O awans do półfinału powalczą z gigantem Premier League – Chelsea.

Pierwsze spotkanie odbędzie się w czwartek (10 kwietnia) o godzinie 18:45 na stadionie Wojska Polskiego w Warszawie. Mecz cieszy się dużym zainteresowaniem kibiców. Na trybunach spodziewany jest komplet widzów, którzy chcą zobaczyć na żywo takie gwiazdy jak Cole Palmer, Jadon Sancho, Enzo Fernandez czy Christopher Nkunku.

Zobacz wideo: Bohater Legii Warszawa. Piłkarz przeszedł do historii

Goncalo Feio na konferencji prasowej zdradził, że w meczu na pewno nie wystąpią Bartosz Kapustka oraz Marc Gual. Kto zatem znajdzie się w wyjściowej jedenastce? Z odpowiedzią śpieszy serwis legia.net. Ich zdaniem między słupkami Wojskowych wystąpi Kacper Tobiasz. Przed nim w obronie zagrają Wszołek, Pankov, Kapuadi i Vinagre. W środku pola tercet pomocników stworzą Elitim, Augustyniak i Luquinhas. Natomiast z przodu w roli skrzydłowych zagrają Chodyna i Morishita, a na dziewiątce zobaczymy Pekharta.

Przewidywany skład Legii na mecz z Chelsea:

Tobiasz – Wszołek, Pankov, Kapuadi, Vinagre – Elitim, Augustyniak, Luquinhas – Chodyna, Pekhart, Morisitha

Przewidywany skład Chelsea na mecz z Legią:

Jorgensen – Acheampong, Adarabioyo, Badiashile, Cucurella – Fernandez, Caicedo – Madueke, Palmer, Sancho – Nkunku