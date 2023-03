John van den Brom wziął udział w konferencji prasowej przed rewanżowym meczem Lecha Poznań z Djurgardens IF w 1/8 finału Ligi Konferencji. Szkoleniowiec Kolejorza zapowiedział, że jego zespół przybył do Sztokholmu, by dokończyć pracę rozpoczętą przy Bułgarskiej przed tygodniem.