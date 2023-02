PressFocus Na zdjęciu: Michał Skóraś

Lech Poznań ogłosił kadrę na fazę pucharową Ligi Konferencji Europy. Podopieczni Johna van den Broma w 1/16 finału tych rozgrywek zmierzą się z norweskim Bodo/Glimt.

Lech Poznań podał kadrę na dwumecz z Bodo/Glimt

Z listy wykreślony został ukraiński bramkarz – Artur Rudko

Jego miejsce zajął sprowadzony zimą Dominik Holec

Van den Brom odkrył karty, znamy kadrę Lecha na Ligę Konferencji

Lech Poznań za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej ogłosił kadrę drużyny na fazę pucharową Ligi Konferencji Europy. Przypomnijmy, że Kolejorz w 1/6 finału europejskich rozgrywek zagra z norweskim Bodo/Glimt.

W tym spotkaniu na pewno nie zagra Artur Rudko. Ukraiński bramkarz został skreślony z listy, a jego miejsce zajął Dominik Holec. To jedyna roszada względem rywalizacji w fazie grupowej. Mistrz Polski mógł dokonać trzech zmian.

Pierwszy mecz pomiędzy Lechem Poznań a Bodo/Glimt odbędzie w czwartek 16 lutego godzinie 21:00, a rewanż na Bułgarskiej zostanie rozegrany tydzień później o tej samej godzinie.

Kadra Lecha Poznań:

Bramkarze: Karol Drażdzewski*, Filip Bednarek, Dominik Holec

Obrońcy: Joel Pereira, Barry Douglas, Pedro Rebocho, Antonio Milić, Bartosz Salamon, Filip Dagerstål, Mateusz Żukowski, Lubomir Satka, Alan Czerwiński, Patryk Olejnik*, Bartosz Tomaszewski*

Pomocnicy: Jesper Karlstroem, Afonso Sousa, Filip Marchwiński*, Gio Tsitaishvili, Maksym Czekała*, Michał Skóraś, Radosław Murawski, Kristoffer Velde, Nika Kvekveskiri, Antoni Kozubal*, Adriel Ba Loua, Filip Wolski*, Jakub Antczak*

Napastnicy: Mikael Ishak, Filip Szymczak*, Norbert Pacławski*, Joao Amaral, Artur Sobiech

* zawodnicy zgłoszeni na listę B. Na listę B można zgłosić wychowanków oraz zawodników do 21. roku życia. Wg przepisów UEFA wychowanek to zawodnik, którzy reprezentuje barwy klubu przez co najmniej trzy lata pomiędzy 15. a 21. rokiem życia.

