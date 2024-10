Jagiellonia Białystok i Legia Warszawa walczą nie tylko o awans do fazy pucharowej Ligi Konferencji, ale także punkty do krajowego rankingu UEFA. W czwartek obie polskie ekipy znów wygrały swoje mecze.

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Bartosz Kapustka

Polskie kluby błyszczą w Europie

W sezonie 2024/2025 Polskę w europejskich pucharach reprezentują Jagiellonia Białystok, Śląsk Wrocław, Legia Warszawa oraz Wisła Kraków. Śląsk i Wisła zakończyły zmagania na eliminacjach, zaś Jagiellonia oraz Legia dostały się do fazy ligowej Ligi Konferencji. Obie te drużyny walczą nie tylko o zwycięstwa i awans do fazy pucharowej, ale również pozycję Polski w krajowym rankingu UEFA. W czwartek ponownie pokazały dużą klasę, wygrywając swoje mecze.

Mistrzowie Polski sprostali oczekiwaniom i przed własną publicznością pokonali mołdawski Petrocub 2-0 po dublecie Afimico Pululu. Bardzo dobrze zagrali również Wojskowi, którzy na wyjeździe ograli serbskie TSC aż 3-0. Gole zdobyli dla nich Bartosz Kapustka, Luquinhas oraz Kacper Chodyna.

Po czwartkowych meczach Jagiellonia i Legia dorzuciły więc do polskiego dorobku cały punkt. Strata do kolejnych miejsc rankingowych jest coraz mniejsza. Istnieje szansa, że Polska awansuje minimum jedną pozycję jeszcze w tym sezonie, zwłaszcza jeśli przynajmniej jeden klub zakwalifikuje się do fazy pucharowej.

Aktualny ranking krajowy UEFA

1. Anglia 90.874

2. Włochy 79.106

3. Hiszpania 73.846

(…)

13. Dania 30.825

14. Izrael 30.625

15. Austria 29.600

16. Szwajcaria 29.575

17. Szkocja 29.500

18. Polska 28.625

19. Chorwacja 24.275

(…)