fot. PressFocus Na zdjęciu: Mikael Ishak

Lech Poznań pokonał w czwartkowym spotkaniu Dudelange w IV rundzie eliminacji Ligi Konferencji Europy. Po zakończeniu spotkania na szczerą opinię na temat gry Kolejorza pozwolił sobie Mikael Ishak przed kamerą TVP Sport.

Lech Poznań podniósł się po porażce ze Śląskiem Wrocław w PKO Ekstraklasie

Mistrz Polski pokonał w czwartkowy wieczór Dudelange (2:0)

Komentarz na temat starcia z ekipą z Luksemburga przedstawił Mikael Ishak

Lech z minimum przyzwoitości

Lech Poznań wygrał w starciu z Dudelange, ale znów nie zachwycił. Podopieczni Johna van den Broma drugą bramkę zdobyli z pozycji spalonej, czego jednak nie dostrzegł sędzia zawodów. Ponadto Kolejorz musiał kończyć zawody w dziesiątkę po czerwonej kartce dla Antonio Milicia. Po zakończeniu zawodów opinią ich temat podzielił się kapitan poznańskiej drużyny.

– Wszyscy wiemy, że zmagamy się z problemami. Dzisiaj wygraliśmy 2:0, ale nasz występ nie był dobry. Bądźmy szczerzy. Walczymy, dając z siebie wszystko. Pozostaje wierzyć, że wykonaliśmy krok w drodze do lepszej gry – powiedział Ishak w rozmowie z TVP Sport.

– Co mówię drużynie jako kapitan? Przede wszystkim, abyśmy się dobrze bawili. Gramy w play-offach, aby awansować do fazy grupowej Ligi Konferencji. To duża rzecz. Niewykluczone, że niektórzy z nas mogą nie mieć już nigdy w życiu takiej okazji. To znaczy dużo dla każdego z nas – przekonywał Szwed.

– Jestem bardzo zły na swój występ. Nie jestem z niego zadowolony. Co do naszej gry, to mamy kłopoty. Nie chcę natomiast mówić o tym, co trzeba poprawić – mówił napastnik.

Lech rewanżowe starcie z Dudelange rozegra za tydzień. Mecz odbędzie się na Stade de Luxembourg o 20:30.

Czytaj więcej: El. LK: Lech znów raził nieskutecznością i nie panował nad meczem, ale jest krok bliżej fazy grupowej