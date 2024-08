fot. Ritzau / Alamy Na zdjęciu: Goncalo Feio

Goncalo Feio po meczu Legia – Broendby

Legia Warszawa w czwartkowy wieczór wywalczyła awans do kolejnej fazy rozgrywek eliminacji Ligi Konferencji. Zremisowała z Broendby (1:1). Niemniej dzięki wygranej w pierwszym starciu (3:2) z szóstą aktualnie ekipą ligi duńskiej, to właśnie przedstawiciel PKO BP Ekstraklasy zapewnił sobie awans. Po meczu natomiast skandalicznym zachowaniem wyróżnił się szkoleniowiec legionistów, pokazując w kierunku fanów gości gest Kozakiewicza oraz środkowe palce. Na pomeczowej konferencji prasowej trener stołecnej ekipy ani myślał przeprosić.

– Szkoda, że w Danii nikt nie zauważył zachowania Broendby wobec nas. I może tu jest problem. Kompleksy, które istnieją – musimy z nimi walczyć. Zachowujemy się z ogromną klasą, póki inni nas szanują. Jeżeli ktoś nas nie szanuje – podejmujemy walkę – mówił Goncalo Feio na pomeczowej konferencji prasowej cytowany przez Krystiana Kobielskiego z Meczyków.

– Nie będę przepraszał za to, że istnieję. Jak ktoś źle traktuje Legię, to mogę za nią życie wystawić. A Legia była źle traktowana i nieszanowana. Reprezentowanie Legii powinno być bronieniem jej do śmierci. I będę to robił – kontynuował Portugalczyk.

Trener Legii nie da się nikomu poniżać

– Pierwszą drużyną, od której wyszły różnego rodzaju prowokacje, to było Broendby i to miało miejsce jeszcze w Danii. Jestem w stanie zrozumieć to, że będę teraz czarnym charakterem i będę negatywnie oceniany. Ogólnie wychodzę z założenia, że każdego należy szanować. Jeśli jednak idę ulicą i jestem atakowany, to nie mam się bronić? To nie był odpowiedni sposób postępowania, to co robili nasi przeciwnicy – kontynuował Portugalczyk.

– Jesteśmy klubem z ogromnymi tradycjami i nie damy się poniżać nikomu. Nieważne czy to będzie Broendby, Real Madryt czy Manchester City. Nie damy się nikomu poniżać. Jeśli ktoś nas nie szanuję, to podejmujemy walkę – powiedział Goncalo Feio.

Niewykluczone, że za swoje zachowanie szkoleniowca Legii dosięgną konsekwencje od UEFA. Realny scenariusz zakłada, że Goncalo Feio będzie musiał ponieść karę finansową. Możliwe jest też zawieszenie Portugalczyka.

