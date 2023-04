Lech Poznań w spotkaniu rewanżowym fazy ćwierćfinałowej Ligi Konferencji Europy pokonał Fiorentinę 3:2. Ten wynik nie dał jednak "Kolejorzowi" awansu do kolejnej rundy rozgrywek. O czwartkowym starciu z "Violą" opowiedział Filip Bednarek.

PressFocus Na zdjęciu: Filip Bednarek

Lech Poznań przerwał długą serię Fiorentiny bez porażki (3:2)

O niesamowitym starciu we Florencji opowiedział Filip Bednarek

Polski bramkarz jest dumny z postawy drużyny

“Tego nikt nam nie zabierze. To jest część historii Lecha”

Piłkarze Lecha Poznań zwyciężyli w rewanżowym spotkaniu ćwierćfinału Ligi Konferencji z Fiorentiną (3:2). “Kolejorz” robił, co mógł, aby doprowadzić do dogrywki i przedłużyć swój piękny sen. Ostatecznie to mu się nie udało. Ale i tak podopieczni Johna van den Broma mogą czuć się wyjątkowo, bowiem przerwali długą serię “Violi” bez porażki. O emocjach czwartkowego meczu na Stadio Artemio Franchi opowiedział Filip Bednarek.

– Te wszystkie emocje, które przeżyliśmy, grając 20 meczów, te wzloty, te upadki, ta droga, którą przeszliśmy w eliminacjach. Villarreal u siebie, 3:0, czy dwa awanse w fazie pucharowej i mimo wszystko teraz ta wygrana z Fiorentiną na wyjeździe. Tego nikt nam nie zabierze. To jest część historii Lecha – mówił bramkarz Lecha

– Dla mnie te momenty, gdy patrzę na przeciwników i widzę ich niepewność, to pokazuje, jaką jesteśmy siłą. Powiedzieliśmy sobie dzisiaj, że godnie walczymy o reprezentowanie barw tego klubu i jak mamy umrzeć to dzisiaj – kontynuował

– Miejmy nadzieję, że ta przygoda w następnym sezonie będzie tak samo kolorowa jak w tym – podsumował Bednarek.

