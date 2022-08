PressFocus Na zdjęciu: Lech Poznań

Lech Poznań poznał ostatniego rywala w eliminacjach Ligi Konferencji Europy. Kolejorz w 4. rundzie zmierzą się z luksemburskim Dudelange, który przegrał w 3. rundzie Ligi Europy ze szwedzkim Malmoe.

Dudelange rywalem Lecha Poznań w 4. rundzie eliminacji LKE

Spotkania odbędą się 18 i 25 sierpnia

Lech ma doskonałą okazję do awansu do fazy grupowej

Lech wciąż z szansami na awans do fazy grupowej Ligi Konferencji

Lech Poznań nie poradził sobie w pierwszej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. Mimo zwycięstwa w pierwszym z potkaniu, Kolejorz w dwumeczu musiał uznać wyższość Karabachu Agdam, co sprawiło, że zespół z Poznania zameldował się w drugiej rundzie eliminacji Ligi Konferencji. Na tym etapie mistrz Polski nie miał większych problemów z ograniem Dinamo Batumi zwyciężając w dwumeczu 6:1.

W trzeciej rundzie eliminacji Ligi Konferencji Kolejorz zmierzył się z Vikingurem Reykjavik. Mimo porażki w pierwszym spotkaniu 0:1, Lechici odrobili straty w rewanżu wygrywając 4:1 i awansowali do fazy play-off.

Na tym etapie eliminacji Lech Poznań o awans do fazy grupowej będzie rywalizował z luksemburskim Dudelange. Luksemburczycy rozpoczęli udział w europejskich pucharach od pierwszej rundy eliminacji Ligi Mistrzów wygrywając dwumecz z albańską Tiraną. Jednak w kolejnej rundzie Dudelange nie dało rady armeńskiemu Pyunik. Mimo zwycięstwa w pierwszym starciu na wyjeździe 1:0, zespół z Luksemburga przegrał w rewanżu aż 1:4.

Porażka poskutkowała degradacją do trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy. Tutaj Dudenalnge nie dało rady w rywalizacji ze szwedzkim Malmoe przegrywając pierwszy mecz 0:3. W rewanżu Szwedzi prowadzili już 2:0, jednak Luksemburczycy zdołali doprowadzić do remisu. Mimo to, wynik 2:2 sprawił, że gospodarze czwartkowego pojedynku będą rywalizować w Lidze Konferencji.

Mecze 4. rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy odbędą się 18 i 28 sierpnia, a losowanie fazy pucharowej 26 sierpnia.

