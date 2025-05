Chelsea przejechała się po Djurgarden! Finał Ligi Konferencji o krok [WIDEO]

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Jadon Sancho

Chelsea nie dała szans Djurgarden, wysokie zwycięstwo na wyjeździe

Chelsea awans do półfinału Ligi Konferencji wywalczyła, wygrywając w ćwierćfinale z Legią Warszawa. The Blues, choć w pierwszym meczu wygrali (3:0), to w rewanżu polegli (1:2). Mimo to wynik dwumeczu był na ich korzyść, a to dało im szanse gry o finał europejskich pucharów. W 1/2 finału ich rywalem jest szwedzkie Djurgarden, z którym mieli okazje mierzyć się w czwartek (1 maja).

Starcie w Szwecji potoczyło się po myśli podopiecznych Enzo Mareski. Londyńczycy kontrolowali przebieg gry, odnosząc pewne zwycięstwo (4:1). Na listę strzelców wpisali się Jadon Sancho, Noni Madueke i Nicolas Jackson. Co za tym idzie, przed rewanżem mają bezpieczną przewagę.

Jako pierwszy na listę strzelców wpisał się wypożyczony z Manchesteru United – Jadon Sancho. Anglik dostał precyzyjne podanie w pole karne od Enzo Fernandeza. Mając wiele miejsca, zdecydował się na strzał, a piłka jeszcze odbiła się od obrońcy i wpadła do siatki.

Gol dla Chelsea! Jadon Sancho dosyć szczęśliwie posyła piłkę do siatki! 😅



📺 Polsat Sport Premium 4 📲 Polsat Box Go pic.twitter.com/cU6PTEPtbg — Polsat Sport (@polsatsport) May 1, 2025

Chwilę przed przerwą wynik podwyższył Noni Madueke. W 43. minucie po raz kolejny asystę przy bramce zanotował Enzo Fernandez. Strzelec gola otrzymał podanie od kolegi i bez namysłu oddał strzał w światło bramki, po którym bramkarz musiał wyciągać piłkę z siatki.

W 59. minucie Chelsea wyprowadziła zabójczy kontratak. Piłka została szybko przeniesiona na połowę rywala, a tam Nicolas Jackson wykorzystał jeszcze nieporozumienie w szeregach rywali i skierował futbolówkę do pustej bramki. Sześć minut później Senegalczyk zdobył drugą bramkę w spotkaniu, wykorzystując podanie Moisesa Caicedo

Nicolas Jackson z dubletem! ⚽⚽ Chelsea prowadzi z Djurgarden już 4:1 🔝



📺 Polsat Sport Premium 4 📲 Polsat Box Go pic.twitter.com/sXtKhKk11B — Polsat Sport (@polsatsport) May 1, 2025

Djurgarden dążyło do zdobycia bramki honorowej, co ostatecznie udało im się w 68. minucie. Chwilę radości kibicom gospodarzy dał Isak Alemayehu-Mulugeta.

Djurgarden 1:4 Chelsea (68′ Alemayehu-Mulutega – 13′ Sancho, 43′ Madueke, 59′, 65′ Jackson)